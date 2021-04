Mattarella ricorda De Gasperi e ne attualizza il messaggio: “Non togliere a giovani la speranza del futuro”

“Nessuno può togliere ai giovani la speranza del futuro perché oscurerebbe il futuro dell’intera comunità. È questo un compito che accomuna quanti rivestono responsabilità pubbliche e tutti i cittadini. Compito che nei momenti di crisi più acuta diviene ancora più esigente perché pone il bene comune nel massimo rilievo”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando i 140 anni dalla nascita di Alcide De Gasperi. E attualizzando a questo periodo di pandemia il messaggio dello statista trentino e il suo celebre discorso a Bruxelles, nel quale disse: “Non abbiamo il diritto di disperare!”.

Riconoscendo a De Gasperi la figura di “padre fondatore” della Repubblica, il presidente ne sottolinea i meriti: “Ricostruzione, ripartenza, rinascita sono parole di allora che ricorrono in questi nostri giorni, in cui siamo duramente impegnati nel contrasto alla pandemia, con lo sguardo rivolto al futuro. De Gasperi ebbe il coraggio di scelte difficili. Assunse la carica di Capo dello Stato in seguito ai risultati del referendum del giugno 1946, ponendo fine a ambigue esitazioni di parte monarchica e ponendo fine così a ogni incertezza insidiosa per la sopravvivenza stessa dello Stato italiano. La sua capacità di visione – sottolinea – contribuì a sviluppare il capitale di libertà conquistato con la Resistenza in un ordinamento pienamente democratico, in una politica orientata alla lotta alla miseria, all’analfabetismo, al superamento di fratture sociali impedimento alla crescita del Paese”.

De Gasperi, prosegue Mattarella nella sua dichiarazione, “riuscì a dare un nuovo fondamento all’idea di Patria, lontana dai nazionalismi regressivi che avevano gettato il Continente nella barbarie e lo fece anche aprendo le porte al risorgere dell’idea di Europa. La necessaria ricomposizione dell’unità nazionale, dilaniata negli anni dell’alleanza nazi-fascista, trovava per De Gasperi una garanzia nella scelta occidentale e in quel progetto di unità europea, allora un ideale e oggi una straordinaria opportunità oltre che una responsabilità storica”.