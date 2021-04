Matteo Renzi: “Pasqua in quarantena, mio figlio e mia moglie hanno preso il Covid”

“Come sono stato a Pasqua? Così e così. Come molte famiglie abbiamo un problema di quarantena. Mio figlio di 18 anni si è preso il Covid, poi anche mia moglie, che però ha grinta ed è già pronta per insegnare. Io e l’altro mio figlio abbiamo dormito a Firenze”. Lo ha raccontato Matteo Renzi a “L’aria che tira” su La7. Poi il senatore di Italia Viva ha aggiunto: “Essendo un’insegnante mia moglie Agnese si è vaccinata con AstraZeneca, ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino, anche se in percentuale più bassa. Io non mi sono ancora vaccinato, ma dico di continuare a farlo”.

Renzi ha parlato anche di politica e del nuovo corso del Pd: “Letta sta cercando di fare un lavoro serio nel Pd. Gli faccio sinceri auguri di buon lavoro. Non è un’impresa semplice”. Quindi ha aggiunto: “Il M5S? Abbiamo un’opinione diversa, questo era noto, io non voglio stare né con Salvini e Meloni a destra, né con i grillini a sinistra. Letta cerca un’alleanza strategica con Conte, vedremo chi avrà ragione da qui ai prossimi due anni”.