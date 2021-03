Matteo Renzi vince la causa contro Tofalo (M5S) che lo aveva denunciato per diffamazione

Pubblicità

Matteo Renzi ha vinto la causa contro il deputato del M5S Angelo Tofalo che lo aveva denunciato per diffamazione. La risale al 14 giugno 2017, quando, durante la trasmissione 8 e 1/2 , il senatore Renzi aveva affermato che il parlamentare grillino, esponente del Copasir “è andato a trattare in Libia con la parte sbagliata”. Tofalo, è stato condannato al rimborso delle spese processuali: dovrà pagare 26 mila euro, oltre accessori di legge, di cui 13 mila a Renzi.

La sentenza ha valutato “le affermazioni di Renzi come rispettose del diritto di critica e non diffamatorie – ha spiegato il legale di Renzi, Alessandro Pillitu – l’istruttoria ha infatti evidenziato come effettivamente il deputato M5S abbia incontrato l’ex premier libico Khalifa Ghwell, un uomo che il governo di Tripoli reputa vicino alle fazioni islamiche estremiste. Da qui – ha concluso il legale – il rigetto della richiesta di risarcimento per diffamazione”.

Dell’incontro tra l’ex premier islamista del dissolto governo di salvezza nazionale libico, oppositore dell’esecutivo riconosciuto dall’Onu, con l’esponente del parlamento italiano, lo stesso Tofalo – esperto di intelligence del Movimento 5 Stelle, nominato sottosegretario alla Difesa dopo cinque anni al Copasir – ha dovuto rendere conto anche alla Dda di Napoli che indagava su una coppia di imprenditori napoletani coinvolta in un’inchiesta su un commercio di armi con la Libia fra il 2011 e il 2015 in violazione dell’embargo. Del caso si era interessata anche l’Onu.





