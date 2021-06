Maturità al via. A Roma gli studenti del Tasso cantano “Notte prima degli esami” per scacciare la paura

Pubblicità

https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-gli-studenti-del-tasso-cantano-notte-prima-degli-esami-per-scacciare-la-paura/389449/390166?rss

Come da tradizione gli studenti del liceo Tasso di Roma del quinto anno che da queste ore sono chiamati ad affrontare l’esame di maturità, alla vigilia si sono dati appuntamento davanti scuola per farsi coraggio cantando l’iconica “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. “Che aria si respira? Io sono tesa”, risponde una studentessa. “Io sento una sana adrenalina”, replica un ragazzo. “Come è stato quest’anno? Sarebbe stato bello poter fare più giorni in presenza ma la situazione non lo permetteva – conclude un maturando -. Questo è l’unico rimpianto che abbiamo un po’ di tutti perché ci sarebbe piaciuto fare un ultimo anno nella normalità, però adesso ci godiamo questi ultimi momenti”. di Francesco Giovannetti





