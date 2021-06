Maturità, per la terza parte del colloquio il segreto è la “mappa concettuale”

Vi potrebbero mostrare Guernica di Picasso, a voi la capacità di passare dall’arte alla matematica in un volo articolato tra materie. O magari punteranno la lente d’ingrandimento sul New Deal di Roosevelt chiedendovi di saltellare dalla storia all’inglese. Oppure, perché no, vi inviteranno ad aprire una discussione sui cambiamenti climatici che, dalle scienze, conduca fino alla filosofia. La terza parte dell’esame di maturità, più o meno a metà del colloquio, subito dopo aver esposto l’elaborato e analizzato il testo di italiano, è una delle più temute dagli studenti. Per questo il vero segreto per non farsi trovare impreparati è ragionare per “mappe concettuali”.

A fornire ai ragazzi le dritte per costruire i collegamenti giusti senza farsi prendere dal panico e non rischiare di inciampare è ScuolaZoo, la community dedicata al mondo della scuola. Il primo consiglio, che è anche quello un po’ più faticoso da rispettare, è esercitarsi. Tanto. “Fate collegamenti partendo da testi, foto, documenti, esperienze, problemi studiati durante l’anno. Estraete dei materiali a sorte e provate a creare un discorso logico e coerente spaziando tra le differenti materie”.

Il suggerimento numero due è l’invito a non fossilizzarsi su un unico schema, ma a sperimentare diversi tipi di collegamento: “Ricordatevi che gli agganci tra argomenti possono essere fatti in vario modo, da quello ‘a stella’ a quello ‘a flusso’”. E proprio a questo proposito ScuolaZoo entra nel merito con degli esempi.Il collegamento ‘a stella’ serve a schematizzare le informazioni più importanti di un discorso. Il primo passaggio è individuare un tema centrale e poi collegare gli argomenti a quel tema. Se il focus è sui mezzi di comunicazione e i social, per italiano non c’è approfondimento migliore di Marinetti e la società di massa, mentre per inglese potrebbe essere perfetto il concetto di bellezza di Dorian Grey. Quanto al diritto, perché non parlare della libertà di espressione e del concetto di privacy? Sulla storia l’accostamento è facile: la miglior soluzione è soffermarsi su mass media e guerra, accennando all’utilizzo dei nuovi mezzi per il controllo delle informazioni.

Il collegamento ‘a flusso’ serve invece a strutturare un discorso lineare. In pratica consiste in una catena di argomenti, ognuno dei quali si collega a quello precedente agganciandosi al tema principale. Se il macro concetto scelto dalla commissione è “le donne”, in letteratura la scelta giusta potrebbe essere raccontare la figura femminile de “La lupa” di Verga, in inglese la “Jane Eyre” di Charlotte Bronte, in storia le suffragette e in diritto la lunga strada verso il sì al voto per le donne. Infine il terzo consiglio, e qui arriva la parte più piacevole, è di fare gruppo e sostenersi a vicenda. “Esercitatevi con delle simulazioni insieme ai vostri compagni di scuola. Farvi ascoltare vi aiuterà tantissimo e poi discutetene insieme. Il confronto vi farà sicuramente trovare idee alle quali non avevate pensato”.