Mauro Romano, rapito a 6 anni nel ’77: “Ora è lo sceicco Al Habtoor”. La madre chiede il test del Dna

Suo figlio è stato rapito 44 anni fa. Mauro Romano, di Racale, aveva sei anni quando è scomparso nel nulla. La mamma Bianca Colaianni non si è mai arresa ed è sempre stata convinta che il suo bambino, oggi adulto, fosse vivo. Ma c’è di più: oggi la donna è certa di aver riconosciuto suo figlio da una cicatrice sulla mano destra.

La stessa cicatrice che ha Mohammed Al Habtoor, 52 anni, uno degli sceicchi più ricchi degli Emirati Arabi. Una cicatrice particolare, che Mauro si era procurato con una bruciatura con un ferro da stiro. Bianca Colaianni è pronta a partire a Dubai ma chiede aiuto alle autorità consolari affinché si possa procedere con delle indagini e con la prova del Dna, alla quale pare che lo sceicco sia contrario.

La donna ha riconosciuto la cicatrice da una foto in un’intervista dell’uomo su un giornale italiano, poi successivamente con il suo legale ha fatto delle indagini e confrontato numerose altre foto che lo sceicco ha pubblicato sui social. Intanto qualche tempo fa a Bianca Colaianni è arrivata la lettera di uomo che diceva di volerla aiutare e di sapere chi avesse rapito suo figlio.

Nella lettera c’era persino il nome di un avvocato che avrebbe potuto mettere in contatto gli inquirenti con il mittente. Dopo nuove indagini grazie all’insistenza della famiglia Romano e a lavoro degli investigatori per il rapimento di Mauro c’è un indagato.

Salento, bambino rapito nel 1977 mentre giocava a nascondino: 43 anni dopo indagato un barbiere in pensione di Francesco Oliva 24 Novembre 2020

Si tratta di un ex barbiere di 79 anni, amico della famiglia, accusato di essere il presunto sequestratore. Questi avrebbe fatto salire il bambino sulla sua Apecar per portarlo nella sua casa al mare, l’avrebbe anche fatto giocare con suo figlio, per poi consegnarlo a due uomini. Da quel momento in poi Mauro è scomparso per sempre.





