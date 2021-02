Maxi-indagine a Milano sui rider, obbligo di assumerne 60mila, multe sulla mancata sicurezza per 733 milioni alle società. “Non sono schiavi ma cittadini”

Pubblicità

Pubblicità

I rider sono lavoratori subordinati, gestiti non da un capoufficio ma da un’intelligenza artificiale. Dopo un lavoro svolto in gran segreto, la procura della Repubblica di Milano tira le fila. E se il procuratore capo Francesco Greco cita lo “schiavismo”, il comandante dei carabinieri Antonino Bolognani, ex investigatore dei tempi di Mani Pulite, dice: “Abbiamo verificato la posizione di 60mila fattorini che venivano impiegati da queste piattaforme digitali, rider, del cibo. Anche per la consegna di altri generi. Un’indagine complessa, qui ragioniamo in termini di numeri incredibili”. L’indagine era stata avviata dalla procura, dopo vari infortuni stradali, perché durante il lockdown i rider, che, come dice il procuratore capo Greco “hanno svolto una funzione essenziale sia per portare da mangiare a un sacco di gente sia per permettere a molte imprese di sopravvivere”, sono finiti in ospedale.

Le contestazioni che hanno portato ad ammende per 733 milioni di euro riguardano la violazione di norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Indagati anche sei datori di lavoro di quattro società che sono operative in tutta Italia: Just Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo. Oggi sono stati inviati verbali alle aziende con cui si impone l’assunzione, per le quattro aziende, di circa 60mila lavoratori in tutta italia.

I carabinieri del Nil, gruppo specializzato nella materia del lavoro, accertando anche con Inail e Inps sul tipo di rapporto di lavoro dei “ciclofattorini”, hanno inquadrato la questione. E la procura, dopo l’indagine del pm Paolo Storari sui possibili “caporali digitali”, e cioè sfruttatori del lavoro illegale, ha aperto un’indagine fiscale nei confronti di varie società, per verificare se non ci fosse una stabile organizzazione occulta e riportare a tassazione redditi prodotti in italia dai rider. “Sono emersi – dice Greco – pagamenti fatti online e non sappiamo dove vengono recepiti, ma il rapporto di lavoro e l’organizzazione dei rider è guidata sul territorio italiano. Sono stati sentiti moltissimi rider sono state analizzate le modalità di lavoro, sono state analizzate le conseguenze di eventuali comportamenti in caso di caduta del ranking di un rider e quindi la possibilità di non dare lavoro a chi si era fermato per bisogni fisici. Le conclusioni è che si tratta di un rapporto di lavoro subordinato”.

Un modo di vedere la questione che può cambiare radicalmente la situazione dei rider e degli acquisti a domicilio. “La cosa che mi ha colpito – conclude Greco – è che la maggior parte di questi rider controllati sono tutti risultati con permesso di soggiorno e in maniera regolare in Italia. Non è un approccio morale al tema, ma giuridico che è necessario. Non è più il tempo di dire sono schiavi, è il tempo di dire che sono cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica”. E come sottolinea Bolognani, dal punto di vista dei carabinieri, “Qui c’è un aspetto rilevante dal punto di vista penale. Salute e sicurezza”. E bisogna rispettare alcune prescrizioni, altrimenti “Ne va dell’incolumità dei lavoratori”. Da qui la pesantezza delle ammende contestate.





Go to Source

Tweet Share Pinterest