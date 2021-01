Maxi rissa a piazza del Popolo, 150 persone si assembrano, 10 minorenni identificati

Pubblicità

Risse, assebramenti diffusi, e alcuni minorenni identificati dalle forze dell’ordine. È il bilancio di un sabato sera di “fine zona arancion”, un giorno in cui, forse per l’ebbrezza del ritorno del Lazio in zona gialla (dal’1 febbraio), migliaia di giovani si sono riversati in Centro. Come già all’inizio di dicembre, a piazza del Popolo è scattata una rissa per futili motivi e due gruppi, scesi dal Pincio, sono venuti alle mani. Dando luogo a scene di violenza insensata. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e carabinieri.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, nella risse sono state coinvolte, in totale, una decina di persone: cinque ragazzi minorenni, sui 17 anni, sono stati fermati dalle forze dell’ordine e condotti nel commissariato Trevi – Campo Marzio per l’identificazione.

Non si registrano al momento feriti e gli stessi ragazzini non hanno riportato lesioni. La rissa, però, ha richiamato l’attenzione di altri giovanissimi e ad assistere allo scontro ci saranno state, per lo più assembrate, circa 150 persone, come si vede dai video che in serata hanno cominciato a circolare sul web, a partire dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Quello di piazza del Popolo, non è stato l’unico episodio di assembramento: in via San Giovanni in Laterano, accanto al Colosseo, gruppi di ragazzi si sono messi a ballare in mezzo alla strada. Alcuni erano senza mascherina e le norme di distanziamento interpersonale non sono state rispettate. Una giovane, senza cappotto nonostante le temperature rigide, è anche salita su un’automobile argentata, usandola come “palco” per un ballo. E ancora: assembramenti si sono registrati in piazza della Madonna dei Monti e all’Eur. A Villa Borghese i carabinieri, impegnati nelle operazioni anti-assembramento, hanno tentato di dividere diversi gruppi di giovanissimi.

Questi episodi — in particolare quanto accaduto a piazza del Popolo — richiamano quel pomeriggio del 5 dicembre del 2020, quando almeno trecento adolescenti si erano riuniti sulla terrazza del Pincio per assistere a una discussione (annunciata sui social) tra due quattordicenni. Una delle due non si era presentata, ma gli adolescenti, incuriositi, si erano comunque riuniti in quel punto di Villa Borghese. Per alcuni l’appuntamento si è quindi trasformato in un pretesto per picchiarsi, per pareggiare altri conti.

Alcuni partecipanti della rissa si erano spostati nell’androne della fermata della linea A della metropolitana Flaminio. I video avevano fatto il giro del web e quei giovani (per lo più) delle periferie romane, assembrati, avevano fatto discutere. Sui fatti erano state aperte delle indagini, mentre le forze dell’ordine avevano potenziato i controlli anti-assembramento in più punti “sensibili” della città.

