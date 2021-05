Mazara, in porto il peschereccio mitragliato. Il timoniere: “I libici ci hanno detto che avrebbero voluto usare i cannoni”

Pubblicità

Mazara del Vallo – Il peschereccio Aliseo, mitragliato dalla guardia costiera libica due giorni fa, ha attraccato al porto di Mazara del Vallo alle 7,49. Sul ponte il comandante Giuseppe Giacalone con la testa fasciata e la maglietta sporca di sangue. Giacalone è stato ferito dalle schegge dei vetri andati in frantumi dopo i colpi di proiettile esplosi da una motovedetta libica. Poco dopo l’arrivo è stato condotto negli uffici della guardia costiera dove ha ricostruito le due ore di attacco al suo peschereccio.

Mazara, i fori dei proiettili sui vetri e nelle pareti del peschereccio: i segni dell’attacco dei libici

Sulla banchina, invece, è stato il timoniere Girolamo Giacalone a raccontare cos’era avvenuto a bordo. “Ci hanno sparato con mitragliatrici pesanti, avrò contato almeno cento colpi. Quando i libici sono saliti a bordo abbiamo provato a protestare e ci hanno risposto che se avessero avuto i cannoni avrebbero usato pure quelli”.

Nella cabina si contano i fori dei proiettili indirizzati ad altezza d’uomo. “Noi eravamo in acque internazionali, eravamo in regola – continua Giacalone – ma volevano a tutti i costi sequestrare il nostro peschereccio. Dopo due ore di inseguimento e di spari ci siamo arresi. Eppure sopra le nostre teste io ho visto un elicottero e un aereo della marina italiana. Perché non sono intervenuti?”.

L’Aliseo stava facendo rotta verso la Libia, poi l’ordine è cambiato. “Abbiamo contattato la capitaneria a Roma – continua ancora Giacalone – e dopo un po’ ci hanno lasciati andare via. Evidentemente c’è stato un accordo politico ma noi abbiamo rischiato di morire”.

Ad accogliere in banchina l’equipaggio del peschereccio, oltre al sindaco Salvatore Quinci e al vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero, che è salito a bordo della motovedetta della Guardia Costiera per salutare i marittimi prima ancora del loro arrivo in porto, i familiari dei sette uomini d’equipaggio. Tra di loro anche la moglie del comandante Giuseppe Giacalone, Nuccia, e il figlio Alessandro, che è anche l’armatore dell’imbarcazione

Mazara, il peschereccio mitragliato: scende a terra il comandante ferito

.I carabinieri della Scientifica di Trapani sono saliti a bordo per una serie di rilievi dopo che la Procura di Roma, competente per i reati commessi all’estero, ha aperto un fascicolo sull’assalto da parte della motovedetta libica delegando le indagini al Ros.”Questa vicenda dimostra che c’è un pezzo di Guardia costiera libica che non risponde al governo. Chiediamo al governo italiano un gran lavoro di diplomazia affinché anche la nostra marineria nel Mediterraneo abbia la giusta sicurezza”, ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

Il sindaco andrà martedì prossimo a Roma per incontrare il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e quello dell’Interno Luciana Lamorgese per un esame della situazione della marineria mazarese che sollecita una maggiore protezione nell’attività di pesca al largo delle coste nordafricane da parte delle nostre autorità.





