McDonald’s, borse di studio ai dipendenti che vogliono laurearsi

ROMA – Formare i propri dipendenti ed espandersi ancora in Italia. McDonald’s Italia ha le idee chiare e la pandemia non sembra aver mutato molto i suoi piani. Nei prossimi tre anni aprirà 35 nuovi ristoranti mentre per i suoi dipendenti ha messo a punto un programma di formazione che prevede borse di studio per pagare le tasse universitarie a chi vuole frequentare un corso di laurea (triennale o specialistico). Offre anche corsi di lingua (inglese, o italiano per gli stranieri). D’altra parte dei suoi 25mila occupati in Italia, ben il 32% sono studenti. E formazione è la parola d’ordine di questi ultimi anni. Non solo perché il lavoro cambia, ma anche per far crescere il numero di laureati, troppo pochi ancora in Italia.

“I più meritevoli si sono aggiudicati 105 borse di studio, ma le richieste che ci sono giunte erano il doppio, mentre i corsi di lingua hanno riguardato 1200 persone – spiega Valentina Fossa, Chief people office di McDonald’s Italia -. Il programma continuerà per tre anni. Il budget per ora è di 500 mila euro ogni anno. Per aggiudicarsi le borse di studio bisogna essere meritevoli e aver lavorato da Mc Donald’s almeno 12 mesi”.

I Contratti di in McDonald’s sono di apprendistato o a tempo indeterminato. E spesso i giovani riescono a crescere in azienda. Il 50% di chi lavora in sede viene dai ristoranti e il 90% di chi gestisce i ristoranti viene dalla crew, da chi serve. La nuova campagna per borse di studio e corsi di lingua partirà in questi giorni.

Certo il Covid ha avuto un impatto anche su McDonald’s, ma più limitato. “C’è stato un ridimensionamento, ma minino – aggiunge Valentina Fossa – Per chi è rimasto fuori è scattato, il Fis il Fondo integrativo aziendale e laddove abbiamo potuto li abbiamo riassunti. C’è stato semmai uno spostamento dell’offerta. I drive up, là dove si prende il panino dal finestrino dell’auto, hanno visto un incremento dal 18 al 40%”.

Ma il Covid non sembra fermare gli investimenti futuri. “Per i 35 ristoranti che apriremo quest’anno sono previste 1.400 assunzioni, tutte sui territori. Certo in tempi di Covid è un po’ una scommessa, ma McDonald’s crede nel Paese e nei suoi territori”. Il vaccino in azienda? “Ci stiamo pensando”, conclude Valentina Fossa.