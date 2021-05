Medio Oriente, scatta la tregua reciproca e simultanea

Pubblicità

Tregua. Un accordo è stato infine trovato: il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il cessate il fuoco. Ed è arrivato l’ok di Hamas: scatta alle 2 (ora locale). La tregua, reciproca, simultanea e senza condizioni, è stata negoziata dall’Egitto, che invierà delegazioni a Tel Aviv e nei Territori palestinesi per vigilare sul rispetto del cessate il fuoco.

In un discorso alla tv, Abu Ubaida, portavoce dell’ala militare di Hamas, ha detto: “Con l’aiuto di Dio, siamo stati capaci di umiliare il nemico, la sua fragile entità e il suo feroce esercito”.

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha scritto su Twitter che l’offensiva su Gaza ha raggiunto “successi militari senza precedenti”.

Dall’inizio dei combattimenti, il 10 maggio, sono morti a Gaza 232 palestinesi, tra cui 65 minorenni, e circa 1.900 sono stati i feriti. Israele ritiene di aver ucciso nei bombardamenti almeno 160 combattenti nemici. Le vittime israeliane sono invece in tutto 12, con centinaia di feriti, in seguito ai lanci di razzi di Hamas e della Jihad Islamica.

Biden: “Tregua vera opportunità per fare progressi “

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, promettendo il suo impegno a lavorare con l’Onu per il sostegno umanitario nel conflitto israelo-palestinese. Il capo dello Stato, parlando alla Casa Bianca, ha evidenziato che nel conflitto che ha coinvolto il Medio Oriente negli ultimi dieci giorni hanno perso la vita centinaia di civili, compresi numerosi bambini. Biden ha detto inoltre di aver promesso al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di rifornire il sistema missilistico difensivo Iron Dome, utilizzato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) per neutralizzare il lancio di razzi da parte del partito-milizia che controlla la Striscia di Gaza.

Il presidente Usa ha ringraziato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, sentito telefonicamente prima del suo intervento, “per il ruolo svolto nel raggiungimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas”, ha detto Biden.

Secondo l’inquilino della Casa Bianca, la tregua tra lo Stato ebraico e Hamas rappresenta “una vera opportunita’” per fare progressi dopo la recente escalatio. E il presidente Usa , parlando alla Casa Bianca dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ha promesso il suo impegno a lavorare con l’Onu per il sostegno umanitario nel conflitto israelo-palestinese

Londra invita le parti a “durevole” cessate il fuoco

Un invito a un “durevole” cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e’ stato rivolto dal governo britannico alle parti in causa. L’appello arriva da Dominic Raab, primo Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth.

“Tutte le parti devono lavorare per rendere il cessate il fuoco sostenibile e porre fine all’inaccettabile ciclo di violenza e perdita di vite umane”, ha twittato Raab, aggiungendo che Londra sostiene “gli sforzi per raggiungere la pace”.







