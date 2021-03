Meghan in tv: “Non feci piangere Kate, fu il contrario. Sono stata silenziata”

“Quasi due miliardi di persone guardarono in tv il loro matrimonio, dall’esterno sembrava come una favola, poi sbalordirono il mondo rinunciando alle loro cariche reali”: la voce di Oprah Winfrey ha aperto l’attesissima e temutissima intervista ai duchi di Sussex Meghan e Harry sulla Cbs. La principessa ha precisato subito che non sono stati pagati per la conversazione con la famosa anchor americana. L’intervista è stata venduta a 68 Paesi.

“La regina Elisabetta mi fece sentire benvenuta”: così Meghan nell’intervista. Poi la duchessa di Sussex ha detto che rivelerà nell’intervista il sesso del secondo figlio. “Però prima attendere l’arrivo di Harry per condividere con lui l’annuncio” ha precisato.

“Non ho fatto piangere Kate, fu lei a farmi piangere” ha detto Meghan nell’intervista sostenendo che la storia che aveva fatto piangere la moglie del principe William fu un punto di svolta con i media britannici. “Speravo che Kate volesse correggere la storia”, ha aggiunto con tono rammaricato. La duchessa Meghan ha detto che era ingenua prima delle sue nozze nel 2018 con il principe Harry e non capì cosa stava abbracciando entrando nella famiglia reale britannica. “Direi che vi entrai ingenuamente perchè sono cresciuta sapendo poco della famiglia reale”, ha spiegato nell’intervista a Oprah Winfrey trasmessa dalla Cbs.

“Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda”: così Meghan ha risposta nell’intervista ad una domanda di Oprah Winfrey sulla sua esperienza nella casa reale britannica. Poi una rivelazione: lei e Harry si sposarono tre giorni prima della cerimonia ufficiale. “Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio: nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l’arcivescovo (di Canterbury) e ci siamo limitati a dire ‘questa cosa, questo spettacolo e’ per il mondo, ma vogliamo la nostra unione tra di noi”.

Nell’intervista a Oprah Winfrey, Meghan ha sostenuto che non solo non fu protetta dalla casa reale britannica ma che le persone che vi operavano desideravano mentire per proteggere altri. “Sono stata vittima di una campagna di denigrazione”, ha sostenuto.