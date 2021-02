Meloni insultata, il compagno Andrea Giambruno la difende in diretta tv: le reazioni social

Pubblicità

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e giornalista di Tgcom24, ha preso le difese in diretta tv della leader di Fratelli d’Italia per gli insulti sessisti ricevuti in un programma radiofonico da Giovanni Gozzini, docente dell’Università di Siena. “Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini – ha detto Giambruno – Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro professore – ha concluso – ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”. Il docente senese, durante la trasmissione radio, aveva definito Meloni una “vacca” e una “scrofa”, scatenando la solidarietà bipartisan di tutto il mondo politico. Poi si è scusato.

di Serena Console





