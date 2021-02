Mercato, chiusa la finestra invernale: Rugani al Cagliari, colpo Pellè per il Parma

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – Dopo un mese di trattative, si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2021 con ben pochi colpi a causa della crisi scatenata dalla pandemia mondiale di coronavirus. Pochi soldi nelle casse dei club e solo acquisti mirati se non proprio necessari. Nell’ultimo giorno si sono mosse bene soprattutto le squadre della parte destra della classifica col Parma che prende Pellé, il Cagliari che si assicura Rugani e il Torino che si rinforza con Mandragora. L’Atalanta ha anticipato l’affare Kovalenko e Ounas ha detto sì al Crotone.

Khedira all’Herta Berlino

Partiamo però da Khedira che dopo quasi sei anni lascia la Juve e torna in Germania firmando con l’Hertha Berlino. Il club ha annunciato l’arrivo del 33enne centrocampista tedesco, da mesi ormai ai margini nella Juventus: indosserà la maglia numero 28, tornando a giocare in Bundesliga per la prima volta dall’addio allo Stoccarda nel 2010. “L’Hertha mi ha dato l’opportunità di tornare in Germania, le sono grato e non vedo l’ora che arrivi il momento di essere in campo – ha commentato Khedira – Mi sento molto bene fisicamente e con l’esperienza acquisita negli ultimi anni vorrei aiutare la squadra a puntare a grandi successi”.

L’Atalanta accoglie Kovalenko in anticipo

Rinforzo importante anche per l’Atalanta che ha anticipato l’acquisto a titolo definitivo, già deciso per giugno, di Viktor Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk. Il centrocampista, nazionale ucraino, è atterrato a Bergamo ieri mattina per la firma fino al 30 giugno 2025 a due milioni a stagione e per le visite mediche. Per il suo arrivo anticipato, sei mesi rispetto alla scadenza del contratto con il club arancionero, è stato riconosciuto un indennizzo di 700 mila euro agli ucraini. Venticinque anni il prossimo 14 febbraio, Kovalenko, rappresentato dalla ProStar, stessa agenzia di procuratori del connazionale e neocompagno Ruslan Malinovskyi, non s’è ancora allenato con la squadra a Zingonia.

Il Parma riporta in Italia Pellè

Molto attivo il Parma che riporta in Italia il 35enne ex attaccante della nazionale Graziano Pellé, svincolato dai cinesi dello Shandong Luneng. Un rinforzo anche in difesa per D’Aversa, si tratta di Mattia Bani dal Genoa. Il club ducale ha depositato il contratto di Joshua Orobosa Zirkzee, preso dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo ha preso in prestito dall’Almere City il difensore olandese classe 2002 Ryan Flamingo. In Emilia torna anche Brignola che era in prestito alla Spal. La Fiorentina riprende il portiere Antonio Rosati, classe ’83 che arriva dal Torino a titolo definitivo. Jacopo Segre, centrocampista classe 1997, passa invece dai granata alla Spal, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Rugani va al Cagliari, il Bologna prende Antov

Colpo in difesa per il Cagliari di Di Francesco. Arriva in Sardegna Daniele Rugani, 26 anni, giocatore di proprietà della Juve che era in prestito ai francesi del Rennes. Lascia la Sardegna il centrocampista Christian Oliva, ceduto in prestito al Valencia. Si tratta con lo svincolato Schone, ex Genoa. Rinforzo in difesa anche per il Bologna che ha acquistato dal Cska ofia il 20enne difensore bulgaro Valentin Antov: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Altri movimenti degli emiliani: il difensore Nehuen Paz va ai turchi del Kayserispor. Ai saluti anche Orji Okwonwko e Michael Kingsley che si trasferiscono alla Reggina fino al 30 giugno.

Toro, colpo Mandragora. Ounas al Crotone

Dopo Sanabria arriva al Torino anche Rolando Mandragora. La Juventus ha risolto il prestito con l’Udinese e ha girato il 23enne ai granata, sempre a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto. Adam Ounas ha detto sì al Crotone, il 2enne esterno algerino del Napoli era in prestito al Cagliari. Il Genoa trattiene l’attaccante Scamacca e compra Erion Sadiku, centrocampista kosovaro classe 2002 che arriva a titolo definitivo dal Varberg, club svedese. Infine il Benevento ha ufficializzato la rescissione del contratto di Christian Maggio. Classe ’82, il terzino si accasa in B, al Lecce.





Go to Source

Tweet Share Pinterest