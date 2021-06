Mercato, social e distrazioni. Il codice Oriali per gli azzurri

Pubblicità

FIRENZE. “Abbiamo fiducia in voi. Sappiamo bene che alcune situazioni di mercato potrebbero non risolversi entro l’inizio dell’Europeo. Sappiamo anche che questo non farà venire meno la vostra concentrazione per un torneo così importante. L’essenziale sarà usare il buon senso”. E’ stato sintetico il discorso agli azzurri di Oriali, team manager della Nazionale.

Da ieri sera, dopo la giornata libera, i 26 convocati di Mancini (si attende il via libera dell’Uefa alla sostituzione dell’infortunato Sensi con Pessina) sono tornati a Coverciano ed è chiara la linea di Oriali (“non vogliamo giocatori 24 ore su 24 attaccati al telefonino”, aveva già puntualizzato durante il preritiro di maggio in Sardegna) e del capodelegazione Vialli: tutti i pensieri vanno rivolti soltanto alla partita del debutto, venerdì prossimo 11 giugno all’Olimpico con la Turchia.

L’avviso riguarda implicitamente Donnarumma, la cui vicenda del contratto non rinnovato col Milan rischia di protrarsi per giorni, se non per settimane. Però quello del portiere, che a fine mese rischia di restare senza squadra, non è l’unico caso di mercato: possono cambiare maglia anche Locatelli dal Sassuolo, Belotti dal Torino, Emerson dal Chelsea, mentre è più sfumata, ma non per questo meno attuale, la questione dei rinnovi di contratto di Insigne e Pellegrini.

Nel ritiro della Nazionale si è parlato anche dell’uso dei social, tema scabroso che in altri Paesi ha portato a prese di posizione pesanti: nella Premier League i calciatori hanno deciso di astenersi per tre giorni da ogni attività sulla rete: uno sciopero contro il fenomeno crescente dell’hate speech, che si manifesta in particolare nell’odio razziale, con parecchi protagonisti del campionato inglese come bersagli. In Italia, per fortuna, la situazione è migliore e gli azzurri di questa spedizione, a differenza di altre (Balotelli, ad esempio, non faceva certo dei social un uso parsimonioso), stanno dimostrando moderazione nella gestione personale dei loro profili in rete, senza farsi coinvolgere in polemiche esterne.

Non viene dunque ritenuto necessario un regolamento specifico: sono state ribadite solo le limitazioni legate agli sponsor e all’opportunità di post o tweet soltanto sugli aspetti tecnici del torneo. L’aggettivo più inflazionato della Figc, per descrivere il gruppo di Mancini è “maturo”. Così lo stesso ct, nei giorni scorsi, si è detto tranquillo sull’argomento social: “I ragazzi sanno quello che devono fare. Sanno che il pensiero deve essere rivolto soprattutto al lavoro, agli allenamenti, agli avversari che andremo ad affrontare: la concentrazione deve essere sulle cose più importanti”. Che il problema riguardi soprattutto le generazioni più giovani lo spiega l’allenatore dell’Under 20, Alberto Bollini: “Tra i ragazzi più giovani è una questione molto seria, che meriterebbe un lungo approfondimento: non a caso ci sono dei corsi specifici nelle squadre di club. Quando allenavo nei club, ho dovuto affrontare il tema con molta decisione”.





