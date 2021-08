Messi al Paris Saint-Germain: “Negoziato concluso, a breve l’annuncio”

Leo Messi andrà al Paris Saint-Germain. L’anticipazione arriva via Twitter e a darla è Khalifa bin Hamad Al Thani, un membro della famiglia Al Thani, che ha fondato la Qatar Sport Investment, proprietaria del club parigino. “I negoziati sono ufficialmente conclusi. A breve l’annunio”, scrive su Twitter, postando un fotomontaggio del campione argentino con già la casacca del Psg. Poi il membro della famiglia qatariota rincara la dose postando una foto di Messi e Sergio Ramos (“8 Champions League”) e poi un video di Neymar che in un’intervista dice di voler giocare con Messi il prossimo anno.

La rottura improvvisa e inaspettata tra Messi e il Barcellona non ha trovato impreparato il Paris Saint-Germain. Il club francese – come riporta Sky – ha fin da subito dopo l’ufficialità del mancato rinnovo della Pulga con i blaugrana avviato i contatti per provare a metterlo sotto contratto: discorsi che ieri si sono intensificati, tanto che la trattativa è andata avanti spedita. Le parti in causa sono al lavoro e stanno analizzando i numeri e le situazioni per cercare di chiudere al più presto un affare che nelle prossime ore potrebbe definirsi: accordo vicino, l’intesa dovrebbe essere raggiunta sulla base di un biennale a 35 milioni netti a stagione – bonus compresi -, con un’opzione per un ulteriore anno di contratto. Adesso si stanno limando i dettagli sulle commissioni per arrivare al più presto alla chiusura.

Questo perché il Psg, dopo un mercato faraonico che ha portato a Parigi tra gli altri anche Donnarumma, Sergio Ramos e Hakimi, ha intenzione di mettere a segno un altro colpo, in questo caso il più stellare possibile.