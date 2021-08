Messi: “Venire al Psg mi ha dato felicità e voglia di ricominciare”

Pubblicità

“Voglio ringraziare il presidente per le sue parole e dire che sono molto felice. Tutti sanno che il mio addio al Barca è stato difficile da gestire dopo tanti anni. Venire qui mi ha dato felicità e voglia di ricominciare. Voglio allenarmi presto, conoscere i compagni e lo staff tecnico per iniziare questa nuova tappa della mia carriera”. Sono le prime parole da giocatore del Paris Saint Germain di Leo Messi durante la conferenza stampa di presentazione presso l’auditorium del Parco dei Principi a Parigi. “Voglio ringraziare il presidente, il direttore Leonardo e tutti quelli che immediatamente dopo il mio divorzio con il Barcellona hanno lavorato per farmi arrivare qui – ha aggiunto Messi -. Questo è un club veramente ambizioso e io voglio continuare a vincere trofei, sono qui per questo. Ringrazio anche i tifosi, sono impazziti per il mio arrivo ed è stata bellissima l’accoglienza che mi hanno riservato, ora tutti insieme lotteremo per vincere. E’ una felicità enorme giocare con Neymar e Mbappè, ma soprattutto vivere la quotidianità con una rosa che ha grandissimi giocatori. Ci sono stati tanti nuovi acquisti, ma c’erano già tantissimi grandi campioni qui, giocherò con i migliori e questo è bellissimo”.

Il sorriso dopo il pianto: Messi a Parigi è un reality di Emanuele Gamba 10 Agosto 2021

In pochi giorni la Pulce è passato dalla lacrime per l’addio al Barcellona al sorriso ritrovato a Parigi: “L’ultima settimana è stata folle, difficile da una parte, emozionante e coinvolgente dall’altra. Non dimentico quello che ho vissuto, ma oggi sono felice per questa nuova tappa della mia carriera e per questa nuova esperienza che vivrò con la mia famiglia, è stata una settimana piena di sentimenti forti che ho dovuto assimilare, adesso devo essere pronto”.

L’obiettivo principale è ovviamente la Champions: “Questo club ha avuto sempre delle squadre molto forti ma non è mai riuscito a vincere la Champions. Parliamo di uno squadrone che è stato molto vicino a vincere una competizione dove è davvero difficile vincere, bisogna essere un gruppo unito e ancora non conosco questo spogliatoio ma serve anche un po’ di fortuna” ha spiegato Messi, che con il Barcellona ha alzato per quattro volte la coppa dalle grandi orecchie. “La fortuna va anche cercata, quello che voglio dire è che in Champions non sempre vince il migliore, si tratta di una competizione speciale ed è anche per questo che tutti vogliono vincerla”.

Messi firma con il Psg, avrà il numero 30 10 Agosto 2021

Con Messi in conferenza stampa anche il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi: “Sono molto felice e orgoglioso di presentare Leo come giocatore del Psg, è un giorno storico e incredibile per il nostro club e per tutto il mondo del calcio. Per noi è un momento veramente fantastico, Leo è un giocatore unico, il solo ad aver vinto 6 Palloni d’Oro, ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Psg e di tutto il mondo vederlo con la nostra maglia, quello che siamo riusciti a fare insieme a Leonardo e ai tifosi è veramente incredibile. Ricordo il primo giorno di Leonardo con noi 10 anni fa – dice riferendosi al dirigente brasiliano -, avevamo ambizioni altissime e oggi posso dire con grande orgoglio che stiamo realizzando i nostri piani. Abbiamo raggiunto l’accordo con il miglior giocatore del mondo, ringrazio Leonardo, il papà di Messi e la sua famiglia, in generale tutti quelli che hanno lavorato affinchè tutto questo fosse possibile. L’arrivo di Messi scrive la storia del Psg, ringrazio anche i nostri partner commerciali che ci hanno sostenuto sempre. Leo ha vinto tantissimi trofei e continuerà a farlo con il Psg, una squadra che ha in rosa alcuni dei migliori giocatori al mondo e uno dei migliori allenatori come Pochettino”.

Tra questi giocatori ci sarà ancora Mbappé: “Tutti conoscono il futuro di Mbappé: resterà a Parigi” ha detto il presidente del Psg. “Mbappé è un giocatore molto competitivo, con una mentalità vincente. Voglio una squadra competitiva e più di così è difficile da immaginare. Lui non può fare altro che restare qui per vincere”.

