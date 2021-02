Messico: l’ultima messa di Raúl Vera, il vescovo degli oppressi

Pubblicità

Per congedarsi dal suo gregge, per officiare l’ultima messa dopo 45 anni, venerdì scorso ha deciso di invitare tutti. Ma il Covid imponeva delle restrizioni. La cattedrale poteva accogliere fino a 90 persone. Lui ha pensato di riempirla con altre 200. Non fisiche ma simboliche: duecento cartelloni, alternati a distanza sulle panche, con sopra la foto dei suoi fedeli: omossessuali, transgender, prostitute, tossici, donne e bambine uccise da conviventi, desaparecidos. Indossando i paramenti delle grandi occasioni, assieme alla pastorale, la mitra sul capo e lo scudo con le insegne della diocesi, Raúl Vera, vescovo di Saltillo, città tra le più conservatrici del Messico, nello Stato di Coahiula, chiude il suo lungo magistero e affida le sorti dei fedeli al successore Hilario González.

A 72 anni se ne va il prete dei poveri, il vescovo “rosso”, il simbolo della Teologia della Liberazione nel Messico del secolo scorso. Difensore degli ultimi e degli oppressi, fustigatore dei corrotti, nemico dei Cartelli, inviso a potenti e politici, è stato il punto di riferimento per migliaia di disperati, cacciati di casa e dalle strade perché diversi, perseguitati per i loro orientamenti sessuali, per le loro rivendicazioni, per come campavano, per le denunce sulle inerzie della polizia, per le mazzette che dovevano pagare, perché troppo ostinate a cercare figli e mariti scomparsi, rapiti e mai più ritrovati.

La cerimonia è toccante. La gente prega, gli occhi lucidi, segue ogni atto, ogni passaggio del rito che si consuma in un clima raccolto e sereno. C’è tristezza sulle facce dei fedeli che per quasi mezzo secolo hanno seguito il loro pastore senza mai sentirsi traditi. Raúl Vera resta un’icona di un Messico che resiste. Fa parte di quei personaggi che sono capaci di attraversare la storia. O di essere attraversati da questa. Aveva 22 anni quando, a Città del Messico, sentì l’urlo delle sirene delle ambulanze che si dirigevano verso piazza Tlatelolco. Era il 2 ottobre del 1968. Grande manifestazione degli studenti, interviene l’esercito, spara in mezzo alla folla. Ci sono centinaia di morti e migliaia di feriti. La mano pesante, assassina, del presidente Díaz Ordaz cerca di mettere a tacere una tra le tante proteste.

Il futuro vescovo non riuscì ad andare. Doveva sostenere un esame che il professore gli aveva cambiato di data all’ultimo momento. Amici e colleghi tornarono da quell’inferno. Gli raccontarono cosa era successo. Ore terribili, frenetiche, alla ricerca di qualcuno che fosse ancora vivo. La stessa angoscia l’ha vissuta due sabati fa quando lo hanno chiamato da Taumalipas madri e mogli disperate: chiedevano aiuto per identificare i 19 corpi bruciati dentro due gipponi dati alle fiamme. Cadaveri calcinati, probabilmente migranti che facevano parte della carovana presa a bastonate in Guatemala.

Nato a Acámbaro (Guanajuato) nel 1945, Raúl Vera era destinato a vendere liquidi per le fabbriche in giro per tutto il Paese quando iniziò a studiare Chimica alla UNAM di Città del Messico. A 26 anni scopre la religione, crede di diventare un anonimo “pretino del popolo”, come amava definirsi. Sarà il filo conduttore dei più importanti avvenimenti che hanno segnato la storia dell’America Latina e del Messico in particolare. Ultimo soldato della Teologia della Liberazione, il vescovo ha raccolto le bandiere degli studenti uccisi nella strage di Tlatelolco, ha sostenuto la sollevazione del Chiapas, le lotte degli omosessuali, combattuto la violenza dei narcos, ha difeso le carovane dei migranti.

La sua biografia è la storia recente della Chiesa dell’America Latina. Ha condiviso lotte e ideali con teologi come Gustavo Bueno, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Ernesto Cardenal. Molti sono scomparsi, altri resistono e diffondono i loro principi. Che fanno parte della Chiesa, spesso contrastati dalle posizioni ufficiali del Vaticano e dei papi che la rappresentavano. E’ cresciuto in questa scuola teologica senza rete e social, fatta di encicliche e conferenze, dibattiti e prese di posizione. “Ho coltivato spunti e principi”, spiega in una bella e lunga intervista concessa a El Paìs che ricorda il suo congedo, “in un ambiente dove la Chiesa non era in cima al mondo, né al centro del mondo, ma che interagiva con il mondo”.

Formato dai Domenicani nel 1994 viene spedito nella diocesi di San Cristobal de las Casas, nel Chiapas, per tenere sotto controllo il vescovo Samuel Ruiz troppo legato al movimento del Subcomandante Marcos. I due finiscono per fare quadrato. È proprio lì che Raúl Vera abbraccia le lotta dei chapastisti, diventa critico del capitalismo e grande fautore della trasformazione sociale indigena. Papa Giovanni Paolo II lo spedisce a Saltillo, 1.717 chilometri più a nord. E’ nel cuore del mondo conservatore messicano. I potenti del posto non lo amano. Arrivano ad affiggere un cartello sul portone della cattedrale sul quale chiedono: “Vogliamo un vescovo cattolico”. Ci resterà fino a ieri, domenica.

Da tempo si è riappacificato con la Santa Sede. Soprattutto dopo l’arrivo di Papa Francesco. Era il vescovo che sentiva ogni volta che doveva parlare del Messico. Papa Bergoglio si faceva raccontare le ultime novità e si faceva consigliare. Il grande Paese nordamericano è il più cattolico di tutto il Continente. E’ essenziale per la dottrina della Chiesa e la sua influenza. Il vescovo “rosso” spiegava e suggeriva. Nell’ultima messa non si è dimenticato di chi più soffre in questi momenti. Ha parlato del Covid, degli ammalati, ha confortato i familiari delle vittime, ha ricordato il dramma dei migranti e delle loro carovane. Ha ammonito il suo gregge che lo ascoltava in silenzio: “Stringete forte nel vostro cuore le famiglie dei desaparecidos che non riescono a trovare giustizia e verità”.





