Metalmeccanici, rinnovato il contratto: aumento di 112 euro per 1,5 milioni di lavoratori

ROMA – I lavoratori metalmeccanici italiani hanno un nuovo contratto. Per oltre 1,5 milioni di operai, che rappresentano il cuore dell’industria italiana, arrivano aumenti salariali di 112 euro mensili per tutti i minimi del quinto livello e di 100 euro per il terzo. La vigenza del contratto è da gennaio 2021 a giugno 2024 e l’incremento delle buste paga sarà suddiviso in più tranches: da giugno 2021 25 euro, 25 euro a giugno 2022, 27 a giugno 2023, 35 a giugno 2024. Si aggiungono i 12 euro di Ipca (l’inflazione) sui minimi da giugno 2020 per effetto dell’ultrattività dovuta alla struttura del contratto collettivo precedente.

La firma di Federmeccanica e Assital per la parte imprenditoriale, e di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm per i sindacati, è arrivata dopo una tre giorni di trattativa serrata che seguiva la vertenza dispegatasi tra alti e bassi negli ultimi mesi. L’accordo conferma i 200 euro all’anno di flexible benefit, prevede l’innalzamento della percentuale per il fondo previdenziale Cometa al 2,2% dal 2022 (limitatamente agli under 35) e, soprattutto, una ‘storica’ riforma dell’inquadramento con l’eliminazione del primo livello. Rafforzato, inoltre, il versante del contratto su relazioni industriali, diritti di informazione, confronto e partecipazione, diritto soggettivo alla formazione. Introdotte, infine, norme sulla clausola sociale negli appalti pubblici, sulla violenza di genere e sullo smart working.

“L’accordo è il frutto dell’impegno di lavoratori e lavoratrici in questo anno di Covid”, dice la leader della Fiom Francesca Re David sottolineando come il nuovo contratto preveda per gli operai “il doppio dell’inflazione”. Soddisfatti, ovviamente, anche il segretario della Fim, Roberto Benaglia (“Il contratto permette di fare ripartire l’economia reale con soluzioni per imprese e lavoratori”) e della Uilm, Rocco Palombella (“In un periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti, i metalmeccanici lanciano un segnale forte e di fiducia verso il futuro. E’ il miglior contratto degli ultimi anni”).

Il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, ha sottolineato come il rinnovo riconosca “un incremento salariale rilevante che però mentiene il giusto equilibrio con le difficoltà economiche del momento. Abbiamo dato un segnale fortissimo non solo per le nostre imprese e per i nostri lavoratori, ma anche verso le istituzioni”. E anche la leader della Cisl, Annamaria Furlan, il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e quello della Cgil, Murizio Landini, hanno evidenziato come l’accordo rappresenti un segnale di fiducia che va al di là del solo settore metalmeccanico: “Un grande risultato per le lavoratrici, i lavoratori e per tutto il Paese” ha detto Landini.





