Meteo, a Pasqua e Pasquetta temperature in calo

Tempo asciutto per il giorno di Pasqua e il lunedì dell’Angelo in buona parte della penisola, con l’eccezione di alcune aree del Sud. Ma in ogni caso non propriamente primaverile, almeno per quanto riguarda le temperature.

Domenica di Pasqua

Gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono in mattinata gli ultimi piovaschi su Puglia e Basilicata. Temporali pomeridiani invece sono attesi sulla Sardegna sud-occidentale. Da segnalare inoltre un rinforzo dei freddi venti dai quadranti nord-orientali che porteranno a un primo e generale calo dei termometri più avvertibile sulle regioni del Centro-Nord.

Lunedì di Pasquetta

La giornata sarà contrassegnata da un contesto meteorologico tutto sommato tranquillo con sole prevalente al Centro-Nord salvo qualche nube in più sul Lazio e sulla Sardegna meridionale, mentre qualche piovasco interesserà il Sud, ma solo sulla Sicilia e sul Reggino. I venti freddi soffieranno in particolare al Sud dove ci attendiamo un ulteriore lieve calo termico più avvertibile nei valori massimi. Poche le novità invece al Centro-Nord dove il discreto irraggiamento solare manterrà temporaneamente i termometri ancora su valori gradevoli.

Martedì 6 aprile

Sotto un nuovo e più deciso rinforzo dei venti freddi, transiterà anche una perturbazione che ci proietterà all’interno di un contesto praticamente invernale con freddo in accentuazione e addirittura il ritorno della neve a bassa quota.