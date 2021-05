Meteo: da domani temporali al nord, temperature in aumento al centro-sud

Il tempo sta lentamente per cambiare, ma questa volta in meglio. Dall’Africa l’anticiclone sub-tropicale farà alcuni tentativi per avanzare verso l’Italia; ci riuscirà solo in parte. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che oggi il tempo è ancora a tratti instabile sul Triveneto e al Sud, da domani l’alta pressione comincerà a interessarsi del nostro Paese e lo farà iniziando a proteggere le regioni meridionali e via via quelle centrali (tra l’altro con possibili piovaschi su Toscana e alto Lazio). Al Nord e specie sui settori alpini, prealpini e occasionalmente sulle pianure adiacenti, scoppieranno improvvisi temporali pomeridiani.

Anche nella prossima settimana l’anticiclone riuscirà a proteggere il Centro-Sud mentre al Nord potranno sempre scoppiare dei temporali pomeridiani, soprattutto sul Triveneto. Le temperature oggi continueranno a rimanere miti, per avere un pò più caldo dovremmo aspettare domani e i giorni successivi quando i valori termici torneranno a toccare i 30 C al Sud e 23-25 C al Centro e al Nordovest.

Dunque: oggi al nord molte nubi e qualche temporale pomeridiano sul Triveneto. Al centro: in prevalenza asciutto. Al sud: ultimi temporali a carattere sparso, specie al mattino.

Domani al nord temporali su Alpi, Prealpi e medio/alte pianura. Al centro piovaschi su Toscana, Umbria e alto Lazio. Al sud: soleggiato.

Lunedì al nord: temporali sui monti del Triveneto. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: sole e caldo estivo.