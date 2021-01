Mia Ceran con Federico Marchetti di Yoox Net-a-Porter: l’impero fashion nato in un garage

Pubblicità

DisruptON è la quarta e ultima rubrica della serie video e podcast Italian TechSpeak dedicata alle storie di chi ha rivoluzionato un settore con le sue idee imprenditoriali e con un uso massiccio delle nuove tecnologie. Alle domande di Mia Ceran, giornalista e conduttrice tv, risponde in questa puntata Federico Marchetti, fondatore di Yoox e Presidente di Yoox Net-a-Porter Group. “La disruption non è stata solo associare Internet alla moda – afferma Marchetti in relazione all’impatto iniziale di Yoox sul fashion business – ma è stata quella di rivoluzionare il mondo della moda per renderlo più libero e democratico”.

Gli episodi di DisruptON sono stati registrati al The View, il rooftop che si affaccia su Piazza del Duomo a Milano. Questo è il flagship store dell’azienda Makr Shakr, parte del Gruppo Carlo Ratti Associati.

Italian TechSpeak è la serie di interviste video e podcast sulla tecnologia. Un progetto non-profit ideato da SEI.it, realizzato da Italian Tech Week con il contributo della Camera di Commercio di Torino, distribuito in collaborazione con GEDI e prodotto da Gedi Visual.

I protagonisti dell’innovazione in Italia – dallo chef stellato alla giovane fondatrice di una start up di successo, fino alla bioingegnere che si occupa di robotica – raccontano come piccole e grandi rivoluzioni tech hanno influenzato la loro vita e il lavoro che svolgono. Dalla loro esperienza in diversi settori – tra cui sport, politica e imprenditoria – capiremo come la tecnologia sta cambiando la nostra società e quali scenari sta disegnando per il nostro futuro.





