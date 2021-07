Michela Murgia e Chiara Valerio: “Le istruzioni della lavastoviglie per capire il nostro mondo”

Pubblicità

“La lavastoviglie come paradigma sociale e culturale. Immaginiamo che la società sparisca, e che rimanga solo il libretto di istruzioni di una lavastoviglie. Quelle istruzioni tecniche assurgono al rango di annotazioni esistenziali”. Ecco il tema – surreale, per buona parte dell’incontro – dell’incontro con Michela Murgia e Chiara Valerio: un tema spiazzante che fa scaturire risate fra il pubblico di piazza Maggiore. Cosa si capisce della nostra società dalle norme per usare l’elettrodomestico che quasi tutti abbiamo in casa?

“La cosa inaspettata in un libretto delle istruzioni è la quantitivizzazione delle tue capacità fisiche, sensoriali e psichiche. Nonostante io usi la lavastoviglie non so se ho le capacità fisiche sensoriali e psichiche per farlo”, avverte Chiara Valerio. “Di fatto è un’istruzione per il non-uso, e contraddittoria. Noi costruiamo le macchine perché facciano quello che di solito ci annoia: cioè che siano prevedibili, ovvero facciano quello che devono fare. Le istruzioni sono per gli esseri umani e come si comportano, perché ci sono pagine e pagine su come non si devono comportare con la lavastoviglie”, risponde Michela Murgia, che nota come siano indicati “almeno 37 modi in cui i bambini possono morire per colpa della lavastoviglie. Ci sono più bambini su questo libretto di istruzioni che in tutta Roma”.

Esiste poi nella società il dilemma sicurezza-efficienza, che nel libretto di istruzioni è così declinato: “Come inserire le posate? Con la lama in giù, così non rischiamo di farci male estraendole, oppure a testa in su, ma non verranno così pulite? “In qualche modo c’è una pedagogia alla libertà, non è un modello coercitivo”, nota Murgia. “In qualche modo dice anche: determina tu il tuo grado di cretinaggine”.

“Ci sono tante cose da non fare quando ci si relaziona con la lavastoviglie, che mi viene voglia di farle tutte”, ammette Murgia, raccogliendo sorrisi in piazza. “Io pensavo di fare una vita noiosa, ma guardo la lavastoviglie e ora sono più felice”, risponde Valerio nutrendo il siparietto, “perché sono tornata ai grandi romanzi dell’Ottocento”.

Atei e credenti davanti al mistero della lavastoviglie

“E io ho la presunzione di conoscere se una persona è atea o credente a seconda di come carica la lavastoviglie”, racconta Murgia. “Prendi l’ateo, colui che mette in relazione le cause e le conseguenze: leggerà tutte le istruzioni e saprà tutta la sequenza dei cicli della macchina. Dopodiché carica la lavastoviglie seguendo quella logica, con progettualità. In questa maniera è molto probabile che ottenga quello che si aspetta. E’ noiosissima la vita dell’ateo, non ti aspetti niente di diverso da quello che fa. Invece l’approccio credente, aperto al miracolo, funziona così: le istruzioni non le legge. Il credente davanti alla lavastoviglie pensa che sia il suo microcosmo. Premendo il pulsante e chiudendo lo sportello, non sa cosa potrà accadere e gli piace pensare che può succedere di tutto. Di fatto hai una divinità in casa e la devi onorare. Ti fidi totalmente della macchina e pensi che nonostante il caos che stai generando infilando le cose in mille modi, quella macchina ti stupirà. Sta funzionando, e se qualcosa uscirà sporco, non è un motivo valido per non credere al mistero. Io i piatti li metto dentro col sugo, come vengono vengono: invece l’ateo previene, passando prima i piatti”.

Perché Murgia e Valerio hanno scelto di parlare proprio della lavastoviglie? E’ presto detto: “La lavatrice è la vera forma di autodeterminazione della donna. Con la lavatrice il miracolo lo vedi, grazie all’oblò. Invece con la lavastoviglie non sai quale lingua lecca i tuoi piatti sporchi”, spiegano alle centinaia di persone sedute sul Crescentone. “Valerio, voglio che io e te la prossima volta discutiamo del libretto di istruzioni di un sex toy”. “Scordatelo Murgia”.





