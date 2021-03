Mick Jagger, il siciliano. Così il soggiorno nell’Isola dei miti può diventare un nuovo disco

Pubblicità

C’è una leggenda che abita, da quasi un anno, nella terra dei miti. Ha trovato rifugio qui, tra gli ulivi e i fichidindia, nella campagna che guarda il mare e dove il vento porta le storie dei secoli. La Sicilia è terra abituata ai miti, ai viaggiatori illustri –sin dai tempi del Grand Tour- e perfino ai vip, siano essi chiassosi e sguaiati oppure riservati e restii a telecamere e macchine fotografiche. Dunque, deve essere apparsa il luogo ideale dove cercare riparo dalla pandemia anche a sir Michael Philipp Jagger, conosciuto come Mick e leggendario già da parecchio tempo prima che gli venisse riconosciuto- è successo nel 2003- il titolo di baronetto sulla scia di quanto, parecchi anni prima, fu concesso ai Beatles che erano l’altra faccia (quella più rassicurante) sua e del suo gruppo, i Rolling Stones.

Dunque, sir Michael Philipp, che è stato Mick Jagger, è arrivato in Sicilia nove mesi fa, sul finire della prima ondata del virus, quando l’Isola- anche consultando i dati epidemiologici- appariva come un porto più sicuro di altri. E qui è rimasto. Stregato a tal punto che il soggiorno siciliano potrebbe perfino diventare un nuovo disco. Di certo c’è che la leggenda del rock, il saltellante, sensualissimo e trasgressivo frontman di una delle band più iconiche della storia della musica si è trovato trovato a suo agio in questa campagna remota tra Ragusa e Siracusa, lontanissima da Londra, dalle sale d’incisione, dai reporter e dai fotografi costantemente a caccia dell’ultima immagine di quest’uomo che ormai corre verso gli ottanta anni e suscita – se possibile – più curiosità oggi che ai tempi sfrenati della sua giovinezza artistica accompagnata dagli eccessi del drug, sex and rock’n roll.

Deve essersi trovato talmente bene da non riuscire più ad andarsene. “Ogni settimana diceva: domani torniamo a Londra e invece alla fine rimaneva qui”, racconta Luisa Beccaria, stilista dall’albero genealogico sfavillante (tra i suoi avi Alessandro Manzoni e Cesare Beccaria) che dalle parti di Noto ha rimesso in piedi un vecchio borgo abbandonato di proprietà di suo marito, il principe Lucio Bonaccorsi, e che è tra i pochi e selezionatissimi amici siciliani ammessi alla presenza della rockstar.

E del resto come avrebbe potuto sfuggire, non tanto il vecchio Mick rockettaro, quanto il nuovo sir Philipp Michael Jagger, alle sirene gattopardesche che avvinghiano chiunque- soprattutto se ricco, famoso e di nulla o recente nobiltà – arriva per la prima volta in Sicilia? Fastosa, per esempio, raccontano essere la villa che ospita il buen retiro siculo del leader dei Rolling Stones. Ci abitano lui, l’ultima giovane compagna, l’ex ballerina classica Melanie Hamrick, il loro figlioletto di 4 anni, la guardia del corpo (un ex militare toscano), una cuoca, il maggiordomo francese e una tata che si occupa del bambino. La privacy e dunque il rispetto di strettissime regole di riservatezza che viene imposto a chiunque per un motivo o per un altro entri in contatto con la rockstar, sono una religione. Ma nella villa affacciata sulla campagna siciliana, i visitatori in questo tempo lungo che Mick ha deciso di concedersi nell’Isola dei miti, non sono mancati. Un paio di giorni fa, per esempio, al cancello si è presentato Matt Clifford, tastierista, compositore soprattutto di colonne sonore per il cinema e a pieno titolo componente della band. Il che ha avvalorato le voci secondo le quali, il soggiorno siciliano è servito, eccome, a buttare giù la gran parte di note e testi del prossimo disco dei Rolling Stones (l’ultimo è Blue & Lonesome del 2016). Se davvero la Sicilia dovesse finire nel nuovo lavoro del leggendario gruppo, sarebbe quella delle piante rigogliose, dei colori degli ulivi e del mare (che- racconta chi ha avuto modo di parlarci- hanno rapito occhi e anima della rockstar), ma anche quella dei templi, dei mosaici, delle antiche ville. Quella Sicilia che, prima di lui, è rimasta negli occhi, negli strumenti, nella penna di Goethe, di Maupassant, di Truman Capote o di Richard Wagner.

In cambio di ispirazione, quiete e riparo dalla pandemia (che questo appare il motivo principale per cui ha scelto di svernare nell’Isola) lui, il mito del rock- come ogni mito che si rispetti- ha concesso all’isola dei miti apparizioni fugaci rompendo a tratti, solitamente nei weekend, l’isolamento fatto anche e soprattutto di esercizio fisico (chi lo ha visto racconta che si allena ogni giorno e a lungo), e regalandosi escursioni e gite. Dalla valle dei Templi di Agrigento, alla Cappella Palatina e ai vicoli di Palermo, fino al duomo di Monreale.

Fughe in incognito, sempre con cappello ben calcato in testa e mascherina sul volto. Magrissimo, come una pregiata cartavelina, ha offerto il ricordo del suo mito, per la verità resistente perfino al raggrinzirsi inevitabile e glorioso della pelle, a quei pochi che lo hanno riconosciuto e sono riusciti a scattare qualche foto. Ha pranzato in un ristorante a Portopalo di capo Passero, lembo estremo d’Europa, è comparso davanti alla intatta magnificenza dei templi di Agrigento, contando sulla sua personale fama e sui buoni uffici del presidente del parlamento siciliano Gianfranco Micciché (che per il rock e per gli Stones coltiva una passione superiore perfino a quella per la Juventus e per Silvio Berlusconi) è riuscito a visitare i tesori di Palazzo dei Normanni che quel giorno era chiuso alle visite (attirandosi così i ditini puntati dei frequentatori dei social).

Dicono che a fine mese andrà via (“Adesso dobbiamo lavorare”, avrebbe detto rammaricato proprio a Matt Clifford venuto a trovarlo quaggiù) portandosi dietro “una natura che altrove non esiste” e “quel senso di remoto che solo l’Isola sa dare”. Se davvero è così, chissà, lo scopriremo ascoltando il prossimo disco.

