Microsoft sfida Google e Amazon nella sanità e lancia Opa da 19 mld su Nuance

MILANO – Microsoft sfida Google e Amazon nel mondo della sanità e compra per 16 miliardi di dollari Nuance Communications, società di intelligenza artificiale specializzata nel riconoscimento vocale. Obiettivo: creare una sorta di sistema ospedaliero virtuale in cui far interagire medici e pazienti, cavalcando il trasloco online di buona parte di questi processi innescato dalla pandemia. La società fondata da Bill Gates e Nuance lavorano già assieme nel 2019 a un sistema per registrare e trascrivere i colloqui tra dottori e pazienti, inserendoli poi nelle singole cartelle mediche.

“L’intelligenza artificiale è oggi la priorità numero uno per chi si occupa di tecnologia – ha commentato ieri l’ad di Microsoft Satya Nadella – e il mondo della salute è quello dove oggi il suo contributo è più importante. L’obiettivo di questo accordo è garantire ai medici ovunque nel mondo strumenti decisionali molto rapidi ed efficienti”. Il colosso del software ha offerto per Nuance 56 dollari ad azione con un premio del 22% sulla quotazione di mercato alla vigilia. I sistemi di Nuance vengono utilizzati oggi non solo per la raccolta e l’archiviazione di dati e conversazioni mediche, ma pure per raccogliere e ottimizzare le anamnesi e per leggere esami come quelli radiologici e le sue tecnologie sono utilizzate nel 77% degli ospedali statunitensi.

L’Opa su Nuance (l’azienda che ha aiutato Apple a sviluppare Siri) è un altro passo della diversificazione avviata negli ultimi anni da Microsoft. Un processo iniziato nel 2016 con l’acquisizione di Linkedin, l‘offerta (fallita) per le attività americane di Tik Tok e la scalata a Zenitmax Media che si occupa di giochi. Il tam tam di Wall Street parla anche di un possibile interesse per l’azienda di messaggistica Discord che organizza anche eventi di audio live. La scommessa sul mondo della sanità è legata non solo alle trasformazioni del settore nell’era del Covid, ma anche dall’idea di anticipare Google e Amazon che hanno messo un piede nel comparto ma sono distratte in questo momento dalle inchieste dell’antitrust. La strategia di Nadella sembra comunque aver convinto almeno Wall Street. I titoli di Microsoft ballano in questi giorni attorno al loro record storico e dall’inizio del 2020 hanno guadagnato circa il 75%. La società vale in Borsa quasi due trilioni di dollari, il 20% in più del Pil dell’Italia.





