Migranti, a Lampedusa in seicento sul molo. L’allarme dei volontari: “Situazione drammatica”

LAMPEDUSA – “Sembra di essere tornati al 2011”, ripete Paola La Rosa, storica volontaria del Forum Lampedusa solidale. “Da stanotte, ci sono seicento persone sul molo Favaloro. Prima all’addiaccio, poi sotto il sole cocente. Con una bottiglietta d’acqua e un pacco di cracker. Una situazione drammatica”. Il centro di accoglienza scoppia, non c’è più spazio. E, allora, i migranti arrivati questa notte con più sbarchi sono in attesa sul molo. “Ma in attesa di cosa?”, dicono i volontari. “Perché la macchina istituzionale si è fatta trovare impreparata davanti a questa ennesima emergenza?”.

Sul molo Favaloro ci sono uomini e donne. “Per fortuna, questa volta, nessun bambino”, spiegano i volontari. Arrivano dalla Libia, dalla Tunisia, anche dal Bangladesh. Stanotte, hanno dormito sotto le coperte termiche distribuite dal Forum. Al mattino, non si sono potuti riparare dal caldo intenso che avvolge l’isola. “Una situazione che non è accettabile”, denuncia il Forum Lampedusa solidale. In prima linea ci sono i volontari di Mediterranean Hope, il programma migranti e rifugiati della Federazione delle Chiese evangeliche. “Quel molo si è trasformato presto in un luogo invivibile”. E la situazione non accenna a migliorare. Sono previsti altri sbarchi nelle prossime ore, mentre si accelerano i trasferimenti, per liberare il centro di contrada Imbriacola.

“Sono preoccupato – dice il sindaco Totò Martello – perché fino a certi numeri il sistema dell’accoglienza regge, ma siamo in emergenza covid e l’attenzione deve essere doppia sia per noi che per loro. Se questo sistema di accoglienza viene meno perché questi numeri sono esagerati, bisogna capire che non si può intervenire solo nel momento in cui si arriva, ma anche nel momento in cui si parte – aggiunge – Se si continua a parlare dal punto di vista ideologico il fenomeno non sarà affrontato e risolto”.