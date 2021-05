Migranti, altri 600 arrivi nella notte. A Lampedusa più di duemila in 24 ore. Arrivano le navi quarantena

Su più di 20 barche partite, solo un gommone non ce l’ha fatta ed è stato intercettato e riportato indietro dalla Guardia costiera libica. Tutte le altre hanno sbarcato a Lampedusa in sole 24 ore 2.128 migranti, gli ultimi 635 arrivati nella notte su quattro imbarcazioni, tre delle quali chiedevano aiuto da ore al centralino di soccorso Alarm phone. Ne mancano all’appello ancora due, con una delle quali i contatti si sono interrotti da ieri mattina.

Africani ma anche molti asiatici, pakistani e di nuovo siriani i migranti sbarcati quasi tutti partiti dalle spiagge libiche al confine con la Tunisia, quelle su cui i trafficanti hanno da alcuni mesi stabilito le loro basi.

Un numero esorbitante per Lampedusa, nonostante l’isola sia abituata a gestire le emergenze. Il Viminale ha già approntato un piano straordinario di trasferimenti per alleggerire le presenze all’hotspot dove uomini, donne e centinaia di bambini e ragazzini la notte scorsa hanno dovuto dormire all’aperto. Fatto il tampone,i primi 300 migranti sono già stati trasferiti su una nave quarantena arrivata da Trapani, altrettanti verranno trasferiti sulla terraferma e poi portati in isolamenti in altri centri della Sicilia. Una seconda nave quarantena, che dovrebbe prendere a bordo altre 600 persone, è attesa in giornata.

Dopo i 16 barconi arrivati senza soluzione di continuità per tutta la domenica, le operazioni di soccorso sono riprese intorno alle 23 quando è arrivato il primo dei cinque barconi che erano stati segnalati in difficoltà da Alarm phone in zona Sar maltese senza che le autorità de La Valletta intervenissero. A bordo 352 persone. Poco dopo sono arrivate altre due barche, la prima con 87 e la seconda con 101 migranti. Intorno all’una un quarto barcone con a bordo 95 persone è stato soccorso dalle motovedette italiane a 9 miglia dall’isola. In 291 che viaggiavano su un gommone sono stati invece soccorsi e riportati indietro dalla Guardia costiera libica.

Ci sarebbero almeno altre due barche da recuperare stando alle segnalazionbi di Alarm phone che ieri sera ha dato il dettaglio delle persone con cui era entrato in contatto spiegando che “80 persone senza benzina, cibo, acqua” stanno imbarcando acqua. Stessa condizione per altri due barconi con a bordo 96 e 97 persone in mare da due giorni. Su un’altra imbarcazione con 91 migranti, anche loro senza cibo, acqua e benzina, ci sarebbe anche una persona malata. Infine, scrive Alarm Phone su Twitter, con con altri 55 migranti si è perso il contatto ieri alle 9.30.