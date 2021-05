Migranti, Letta: “L’Ue rispetti le regole sul ricollocamento”. E sul Copasir dà ragione a Meloni

In concomitanza con la nuova ondata di sbarchi sulle coste italiane (sedici nella sola giornata di ieri), il tema migranti ritorna in primo piano. E mentre Matteo Salvini chiede un vertice urgente di governo e Giorgia Meloni rilancia il “blocco navale”, il segretario del Pd Enrico Letta torna a sottolineare le responsabilità dell’Europa nella gestione complessiva dell’immigrazione.

Migranti, oltre mille arrivi a Lampedusa. E Salvini va all’attacco: “Subito un incontro con Draghi” di Gianluca Di Feo 09 Maggio 2021

“Quello degli sbarchi è un grande problema che va gestito – dice il leader dem a Radio 1- Credo che la missione militare europea Irini di fronte alle acque libiche per lo stop al commercio delle armi debba essere trasformata: deve diventare la missione che consente di gestire il salvataggio in mare. L’Europa deve fare di tutto per far sì che queste regole vengano rispettate, come quelle di ricollocamento e gestione. Sono convinto che Draghi sia la persona giusta per fare questo perchè in Europa è ascoltato”.

Letta sul Copasir: “Ha ragione Meloni”

Letta poi affronta altri temi, in particolare si sofferma sul Copasir e dà ragione a Giorgia Meloni: “La presidenza spetta a un esponente della minoranza”. E assicura che comprerà il libro della leader di FdI: “Mi interessa leggerlo”.

Comunali: “Gualtieri ottimo candidato, Zingaretti impegnato nel Lazio”

Infine sulle comunali a Roma commenta: “Zingaretti era un ottimo candidato, ma fa altro. La sua candidatura andava gestita e verificata rispetto alla gestione della campagna vaccinale. Da settimane Gualtieri aveva fatto capire che era interessato a candidarsi al Campidoglio. Mettiamo in campo il ministro dell’ Economia che ha lanciato la prima versione del Recovery e farà benissimo al Campidoglio”.

Alleanza Pd-M5S difficile a Roma e Torino

A Roma e Torino il Partito democratico, “quando io non c’ero, perse malamente nel 2016 e il Pd è stato all’opposizione. In queste due cittò è molto difficile, se non impossibile, che ci sia un accordo tra il nostro partito ed il Movimento cinque stelle”, afferma il segretario dem. Che aggiunge: “Dopo di che – ha aggiunto l’ex premier -, nelle altre città si sta cercando di fare un lavoro comune. Non mi straccio le vesti per questo”.