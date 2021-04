Miguel Bosé: “Sono negazionista e lo dico a testa alta, sul Covid c’è un piano per nascondere la verità”

Pubblicità

Dopo un lungo periodo di silenzio Miguel Bosé ha parlato a lungo di sé (senza mascherina) intervistato da Jordi Evole per il programma spagnolo “Lo de Evole”. Dopo aver raccontato gli eccessi e le dipendenze durati fino a sette anni fa (“Sono arrivato consumare quasi due grammi di cocaina al giorno, fumavo marijuana e prendevo ecstasy”), Bosé ha spiegato le proprie posizioni sulla pandemia. Nell’anticipazione della puntata il cantante, che ha perso sua madre, Lucia, nel 2020 per una polmonite in piena emergenza Covid, afferma: “Se vedo un parente lo abbraccio, lo bacio. La verità sul coronavirus non si conosce o non si vuole sapere. Perché c’è un piano organizzato affinché non si sappia. Cadranno tutti, uno dopo l’altro, politici, medici, farmacisti – ha continuato – Sono ben informato. Chi non è informato è tuo cognato che lavora con Bill Gates”, dice rivolgendosi al giornalista. “La verità è che sono negazionista, è una posizione che esprimo a testa alta, posso dirti che non mi vaccino”.





