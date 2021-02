Mila come Salman Rushdie? A 17 anni vive da reclusa in Francia perché minacciata dagli islamisti

Pubblicità

Un’adolescente francese vive in clandestinità da più di un anno sotto la minaccia di tortura, stupro e morte per essersi espressa duramente sulla religione musulmana. Si chiama Mila e ha 17 anni. Le piace scrivere, cantare e truccarsi. In una recente intervista al settimanale Le Point, spiega che soffre di un disturbo da deficit di attenzione, si definisce pansessuale e si dichiara dipendente dalle reti sociali.

Su una di esse, Instagram, a volte mostra il suo viso con un trucco fantasy, a volte con un trucco da film horror. In questa rete sociale è iniziato l’incubo che l’ha portata a cambiare scuola due volte e a vivere sotto la protezione permanente della polizia. Il suo caso mette in evidenza il rischio che può comportare il diritto di bestemmiare nella patria dell’Illuminismo e dei diritti umani.

In Francia, non è un rischio trascurabile. Sei anni fa, giornalisti e vignettisti del settimanale Charlie Hebdo furono uccisi per aver pubblicato delle caricature di Maometto. E lo scorso autunno, un islamista decapitò l’insegnante di scuola superiore Samuel Paty per aver mostrato quelle vignette nel corso di una lezione sulla libertà di espressione.

“Odio la religione, il Corano è una religione di odio, l’Islam fa schifo”, disse Mila, il cui cognome non è stato rivelato, durante un’accesa discussione in un video su Instagram il 18 gennaio 2020.

In questa rete sociale, Mila e un’altra ragazza stavano commentando le loro preferenze riguardo alle donne e concordavano sul fatto che le donne arabe non erano il loro stile. Qualcuno iniziò a insultarle e a chiamarle, “in nome di Allah”, “sporche razziste” e “luride lesbiche”, come lei ha poi ricordato. Lo scambio degenerò in uno scontro verbale sulla religione. Mila, con il linguaggio crudo e provocatorio di altri utenti delle reti, espresse le sue opinioni sull’Islam. E la sua vita ne è stata sconvolta.

Ora si trova presa di mira da una raffica quotidiana di minacce di morte, più di 50.000 da allora, secondo il suo avvocato, Richard Malka, che è anche l’avvocato di Charlie Hebdo.

“Questa ragazza non ha fatto altro che esercitare il suo diritto a criticare la religione. Non ha mai pronunciato parole razziste. Ha solo usato parole un po’ volgari, da adolescente”, ha spiegato Malka qualche settimana fa a EL PAÍS e altri media. “Hanno creato una Salman Rushdie di 17 anni”, ha aggiunto, alludendo alla fatwa, emessa nel 1989 contro l’autore de I versi satanici, con cui l’ayatollah Khomeini, giudicando il libro una bestemmia contro l’Islam, lo condannò a morte.

In un primo momento, le parole di Mila e la campagna di aggressione nei suoi confronti hanno messo a disagio alcuni commentatori e politici, divisi tra chi proclamava “Je suis Mila” e chi replicava “Je ne suis pas Mila”.

“Se una ragazza, forse ancora nella crisi dell’adolescenza, avesse detto la stessa cosa dei suoi insegnanti, dei suoi genitori, del suo vicino, del suo amico, che cosa avremmo detto? Avremmo detto: ‘Un po’ di rispetto!’”, ha dichiarato in proposito l’ex ministra socialista Ségolène Royal, candidata alla presidenza nel 2007. Royal ha deplorato il fatto che “un’adolescente irrispettosa venga presa come modello di libertà di espressione”.

Mila ha già cambiato scuola due volte. Prima ha lasciato quella che aveva frequentato fino a gennaio 2020 nella regione di Lione, dove vive. Poi si è trasferita in un liceo militare, che ha dovuto lasciare quando si è scoperto che studiava lì. Ora è costretta a studiare a casa.

“Come si fa a vivere con la scorta alla sua età? Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti. Essere sempre accompagnati. Come si possono conciliare queste cose con la vita di un’adolescente?”, dice l’avvocato Malka. “E pensate a sua madre, che ogni giorno vede le minacce rivolte a sua figlia: ‘Ti violenteremo, ti faremo a pezzi’. È un cataclisma”, osserva preoccupato.

Quando gli viene chiesto che cosa consigli a Mila, l’avvocato risponde: “Penso che non la si può condannare a restare in silenzio per tutta la vita. Io posso vivere senza le reti sociali. Un’adolescente no. Non possiamo farla sparire, non ha fatto niente”. E aggiunge che, come nel caso delle vignette della rivista satirica Charlie Hebdo, c’è chi tende a sottolineare che nessuno li aveva costretti a mettersi nei guai provocando questa religione. “Sì. Dicono: ‘È colpa loro’. Ma se nessuno rivendica i nostri diritti, essi scompaiono. Se nessuno esercita la critica religiosa, questa scompare. Perché non dovrei dire quello che voglio su Dio e la religione? Perché dovrei rispettare l’idea che settanta vergini aspettino i kamikaze? Non posso prenderla in giro?”, dice.

Lo scorso agosto, racconta Le Point, Mila si recò a Malta per un corso di lingua. Una sera, mentre era a cena con una compagna di studi, fu avvicinata da un ragazzo che le chiese se era Mila. “Sì”, rispose. Lui allora le chiese se fosse fiera di quello che aveva fatto. “Sì, molto fiera”, gli disse. Poi lo denunciò, perché aveva minacciato di strangolarla. Il ragazzo venne arrestato e condannato a un anno di prigione. Lo scorso novembre, un uomo di 23 anni è stato condannato a un anno e mezzo di prigione senza condizionale per aver simulato su Facebook di sgozzare Mila e per averla minacciata. L’avvocato Malka spiega che sono stati denunciati alla magistratura almeno altri 50 casi. E ricorda che, anche nei periodi in cui Mila è stata assente dalle reti, le minacce non sono cessate.

“Oggi è il 18 gennaio 2021. È ormai passato un anno da quando hanno cominciato a aggredirmi su Internet e rischio ogni giorno di essere sgozzata nel mondo reale. Un anno in cui ho imparato che la mia vita non sarà più la stessa”, ha scritto la ragazza su Twitter quando si è compiuto un anno dall’inizio del suo isolamento, imposto non dalla pandemia, ma dal pericolo di un attentato. E ha aggiunto: “Ma bevetevi una vodka, dobbiamo festeggiare!”.

Il dilemma di intitolare a Samuel Paty un istituto

La notizia si è diffusa pochi giorni dopo che un islamista ha decapitato il professor Samuel Paty mentre usciva dalla scuola dove insegnava storia e geografia a Conflans-Sainte-Honorine, vicino a Parigi. Il dipartimento amministrativo di Yvelines, dove si trova questo comune di 35.000 abitanti, ha proposto di ribattezzare l’istituto, che oggi si chiama Bois d’Aulne, intitolandolo a Samuel Paty. Il cambiamento di nome deve passare attraverso la scuola, il consiglio comunale di Conflans-Sainte-Honorine e il consiglio dipartimentale di Yvelines, un iter che potrebbe essere completato entro aprile, spiega una portavoce del dipartimento.

La scuola dove insegnava Paty non è l’unica ad essersi proposta di cambiare nome dopo l’assassinio dell’insegnante, avvenuto il 16 ottobre scorso. In alcuni casi, non è sorto alcun problema. In altri, come nella scuola materna di Cap d’Ail, nel dipartimento delle Alpi Marittime, l’iniziativa ha sollevato dei dubbi in alcune famiglie. Temono che rinominare la scuola la porrebbe nel mirino dei jihadisti, costringendola a disporre severe misure di sicurezza per proteggersi. Il sindaco, il conservatore Xavier Beck, ha dichiarato alla rivista Marianne che sosterrà la decisione di rinominare la scuola.

Il caso più eclatante è stato finora quello della scuola di Eucaliptus de Ollioules, un comune di 13.000 abitanti nel sud della Francia. Il sindaco, anch’egli conservatore, Robert Beneventi, ha proposto di intitolare l’istituto a Samuel Paty. La scuola ha consultato docenti, genitori e alunni. Il 100% degli insegnanti, l’89% dei genitori e il 69% degli studenti si sono opposti, ha detto l’emittente pubblica France Bleu, e Beneventi ha ritirato la proposta. “È lo stato d’animo generale del nostro Paese. Oggi regna un atteggiamento pusillanime ed è preoccupante”, ha affermato il sindaco. Sandra Olivier, professoressa di matematica e rappresentante del sindacato SNES, in un’intervista a France Bleu si è dichiarata favorevole a celebrare un tributo a Paty, ma ritiene che rinominare la scuola non sia una buona idea. “Ci metterebbe nel mirino e non ne abbiamo bisogno”, ha detto Olivier. “È assumerci un rischio che possiamo evitare”, ha aggiunto.

