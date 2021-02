Milan, è allarme per la frenata. La tattica d’attacco si è inceppata

Pubblicità

Pubblicità

Nel 2021 il Milan ha giocato finora 10 partite: 5 vittorie, 1 pareggio (col Torino in Coppa Italia ha passato il turno ai rigori), 4 sconfitte. E’ stridente il confronto col formidabile cammino della porzione precedente di stagione, da settembre a dicembre 2020: 16 vittorie, 6 pareggi (incluso quello col Rio Ave nei preliminari di Europa League, prima degli interminabili rigori), 1 sola sconfitta col Lille in Europa League. Ma la batosta con lo Spezia, la prima in trasferta, è la più allarmante e non solo perché adesso vacilla la tesi delle squadre avversarie piccole, che senza pubblico perdono la risorsa più preziosa. Nell’ennesimo stadio vuoto ridotto a campo neutro, lo Spezia si è esaltato come se ci fossero stati i suoi tifosi. Invece il Milan dall’attacco irrefrenabile (già 65 gol stagionali) non ha fatto nemmeno un tiro in porta.

Milan, quanto è dura essere favoriti. Juve, è meglio pensare alla Champions di Massimo Mauro 13 Febbraio 2021

Derby, il calendario aiuta l’Inter

E’ inverosimile che il rifiuto di Pioli di nominare la parola scudetto prima della partita nascondesse un presagio di sconfitta: l’allenatore del Milan non immaginava di certo l’inatteso tracollo. Piuttosto, col realismo che gli è proprio, aveva voluto ricordare come nessun risultato sia scontato, in questo campionato pieno di anomalie. L’anomalia principale è che preparare le partite in allenamento diventa praticamente impossibile, accavallate come sono l’una all’altra. Ma proprio per questo la prima sconfitta in trasferta della stagione assume un rilievo particolare: è arrivata nella settimana in cui la squadra si era potuta finalmente allenare in funzione della sola partita nel week-end, perché l’eliminazione dalla Coppa aveva cancellato il solito impegno infrasettimanale. Un vantaggio sprecato: ora, nel mezzo della settimana, c’è l’Europa League a Belgrado con la Stella Rossa. L’appuntamento a tre giorni dal derby da scudetto è rischioso, mentre l’Inter avrà una settimana sgombra di partite.

Spezia-Milan 2-0, Maggiore e Bastoni mettono a rischio il primato dei rossoneri di Francesco Carci 13 Febbraio 2021

Offensivismo troppo spinto

Il sospetto che alla base della vistosa frenata di rendimento ci siano anche questioni tattiche era già affiorato nell’analisi delle sconfitte di gennaio con Juventus, Atalanta e Inter in Coppa Italia. Soltanto parte della differenza di ritmo, rispetto all’indemoniato Spezia di Italiano, può infatti essere ascritta a ragioni atletiche: Bennacer rientrava dall’inizio dopo lunga assenza, Çalhanoglu dopo il Covid fatica ancora, Kjaer stenta a guarire dagli infortuni, mancava lo squalificato Calabria modello di vitalità e un contrattempo (dolore al tendine rotuleo) ha tolto dalla scena il prezioso Rebic. L’allarme sembra appunto anche tattico: sta un po’ svanendo il fattore paralizzante dell’offensivismo spinto. Gli avversari oppongono ormai contromosse adeguate, trasformando in punto debole il punto di forza del Milan, cioè i famosi “5 secondi di transizione che sono i momenti più importanti del calcio”, secondo le parole di Gazidis.

Pioli e la semina per la Champions

Estasiato dalla capacità di ribaltare l’azione nel minore tempo possibile, passando quasi istantaneamente dalla fase difensiva alla fase offensiva e viceversa, l’amministratore delegato aveva fotografato il maggiore pregio della squadra, che sa affiancare rapidamente a Ibrahimovic 4-5 compagni sempre pronti ad assaltare con lui l’area di rigore. Quando tuttavia l’assalto avviene a velocità troppo bassa, il pregio si trasforma in difetto. Così è accaduto con lo Spezia, dedito a un pressing sfrenato e capace di conservare, anche ad alta intensità, notevole precisione tecnica nei passaggi. Leao, Saelemaekers, Çalhanoglu, Bennacer e lo stesso Ibra, una volta persa palla, non facevano in tempo a tornare indietro in aiuto di Kessié, unico vero filtro difensivo prima della difesa, e a coprire gli scatti di Agudelo, Maggiore e Gyasi, ex carneadi ormai sottratti a un destino anonimo. Il sospetto tattico ulteriore è che la felice anarchia di Hernandez, molto più di un terzino d’ala per la sua acclarata efficacia in zona assist e gol, rischi di diventare un limite, quando sulla sua fascia gli avversari spingono in continuazione e accettano la gara a chi attacca di più: Gyasi ha ripercorso le orme dello juventino Chiesa, dell’atalantino Hateboer e dell’interista Hakimi, che nel recente derby di Coppa Italia entrò dopo l’intervallo. Nel campionato più imprevedibile, in cui sette squadre battagliano per i quattro posti in Champions, il Milan ha ancora il vantaggio di quella che Pioli, con calzante metafora contadina, ha definito un’ottima semina. Per non sperperarla, deve ritrovare al più presto in campo il migliore equilibrio tattico.





Go to Source

Tweet Share Pinterest