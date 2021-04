Milan, presunto interesse in una agenzia di scommesse: l’Uefa apre indagine su Ibrahimovic

Presunto interesse finanziario in una società di scommesse. L’Uefa ha aperto una indagine su Zlatan Ibrahimovic per appurare se ci sono state violazioni etiche e disciplinari da parte del giocatore. Tutto potrebbe essere nato da quanto riportato alcuni giorni fa dal quotidiano svedese Aftonbladet, secondo il quale l’attaccante del Milan, tramite una sua società, sarebbe socio di Bethard.com, agenzia di scommesse con sede a Malta, della quale avrebbe fatto anche il testimonial del 2018.

Ibra sarebbe avrebbe una partecipazione in una agenzia di scommesse

Una partecipazione che sarebbe stata una delle cause alla base della mancata partecipazione di Ibra al mondiale di Russia con la Nazionale. Ibra recentemente in Nazionale ci è tornato (nuovo esordio nel match contro la Georgia) ma, secondo quanto riportato da Aftonbladet e confermato da Bethard, avrebbe ancora il 10% di quote della società tramite Unknown AB.

Sanzioni dall’ammenda alla squalifica

Ibrahimovic, quindi, avrebbe infranto le regole sia in nazionale che con il Milan in Europa League. Le sanzioni previste dalla Federazione internazionale prevedono un’ammenda, ma anche la possibile sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni.