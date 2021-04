Milan-Sassuolo 1-2: Raspadori interrompe la marcia Champions rossonera

Pubblicità

MILANO – Raspadori entra e la ribalta chiudendo il cerchio dopo la dichiarazione del suo allenatore Roberto De Zerbi alla vigilia del match (“Non ho piacere a giocare questa partita, a meno che non sarò obbligato dalla società”, ndr). Il Milan torna a pensare al campo dopo tre giorni complicati e interrompe la striscia di due vittorie di fila perdendo 2-1 a San Siro. Dopo il progetto della Super League che si è sgretolato su se stesso, il Milan ora rischia di perdere anche il secondo posto a favore della lanciatissima Atalanta e lunedì c’è la Lazio all’Olimpico per evitare di complicare ulteriormente la Champions.

<<La cronaca della gara>>

Torna Calabria, Calhanoglu recupera in extremis

Ma veniamo alla partita. Pioli deve fare a meno ancora di Ibrahimovic oltre che agli acciaccati Bennacer e Theo Hernandez. La buona notizia per il tecnico arriva da Calhanoglu che supera il test durante il riscaldamento e scende in campo. In difesa si rivede Calabria con Dalot spostato a sinistra per Theo, in mediata Meite affianca Kessie, mentre a Leao il compito di non far rimpiangere Ibra. Col turco sulla trequarti Rebic e Saelemaekers. De Zerbi, invece, è costretto a fare a meno nuovamente di Caputo, Defrel al suo posto. Torna tra i titolari Berardi al fianco di Djuricic e Boga. Obiang e Locatelli a fare da schermo davanti alla difesa dove Marlon fa rifiatare Chiriches e Kyriakopoulos sostituisce Rogerio sulla sinistra.

Invenzione di Calhanoglu

Avvio timido del Sassuolo col Milan che sfonda spesso e volentieri al centro dove Obiang e Locatelli faticano a tenere a bada le avanzate di Calhanoglu. Proprio il turco con un destro dopo 5′ prova a scaldare i guanti a Consigli che blocca centralmente. I rossoneri ci riprovano con Dalot da fuori, l’estremo difensore neroverde blocca nuovamente senza particolari problemi. La prima vera parata della gara è, però, di Donnarumma che risponde con attenzione al destro ravvicinato, ma da posizione angolata, di Boga. Alla mezz’ora il Milan passa in vantaggio con una magia di Calhanoglu da dentro l’area di sinistra: destro a giro millimetrico che si infila tra il guantone di Consigli e il secondo palo. Nel finale di nuovo pericolosa la squadra di De Zerbi con Berardi che indovina l’angolo giusto, ma trova la provvidenziale deviazione in angolo da parte di Dalot.

Raspadori entra e la ribalta

Nella ripresa il Sassuolo parte meglio con Defrel che chiama in causa Donnarumma con un tiro centrale. Il Milan risponde con Saelemaekers e Calhanoglu, ma in entrambe le occasioni Consigli è bravo a respingere con i pugni. De Zerbi capisce che deve fare qualcosa e allora manda in campo Raspadori oltre a Traorè e Toljan e l’azzurrino 13′ più tardi pareggia i conti con un tap-in vincente sotto porta dopo un tiro di Toljan deviato da Dalot. Il Milan accusa il colpo e qualche minuto più tardi Raspadori la ribalta con un diagonale che beffa il Gigione nazionale: la palla bacia il palo ed entra in rete. Il diavolo non reagisce, è in tilt. Donnarumma deve prima salvare sul neo-entrato Haraslin, poi impegnarsi per evitare l’autogol di Tomori. Un giro di lancette più tardi il numero uno milanista devia in angolo una conclusione sul primo palo sempre di Haraslin. Prima del recupero la squadra di Pioli batte una punizione a due in area: Raspadori salva deviando in angolo la conclusione di Krunic. E’ l’ultima emozione di un match che fino al pareggio neroverde vedeva il Milan in pieno controllo. Adesso in casa rossonera è tempo di riflettere, ma anche di mettersi subito alle spalle questa sconfitta e provare a rendere concreto il discorso Champions andando a vincere all’Olimpico.

MILAN-SASSUOLO 1-2 (1-0)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (41′ st Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meité (41′ st Castillejo); Saelemaekers (41′ st Diaz), Calhanoglu (28′ st Krunic), Rebic (29′ st Mandzukic); Leao. A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Gabbia, Romagnoli, Tonali, Hauge. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (18′ st Toljan), Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang (27′ pt Maxime Lopez); D. Berardi, Djuricic (18′ st Traore), Boga (38′ st Haraslin); Defrel (19′ st Raspadori). A disposizione: Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Chiriches, Magnanelli, Bourabia. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

MARCATORI: 30′ pt Calhanoglu (M), 31′ st Raspadori (S), 38′ st Raspadori (S)

NOTE: Ammoniti: Djuricic (S), Recupero: 1′ pt, 3′ st.





