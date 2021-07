Milano, la grande allenza tra le Università. Si punta molto sull’Intelligenza artificiale

Pubblicità

Che il futuro dovesse passare da qui, le università l’avevano intuito prima dell’arrivo del Covid. Ma è stata la pandemia a darne certezza. Il nuovo anno accademico negli atenei milanesi si apre nel segno di nuove allanze fra le diverse realtà accademiche, che fanno sempre più squadra, mettendo da parte antiche rivalità, per guardare avanti.

Il patto fra Statale, Bicocca e Università di Pavia

Si terranno a cavallo fra due città e nelle aule di tre atenei – Statale, Bicocca e Università di Pavia – le lezioni del primo corso di triennale pubblico in Intelligenza artificiale. Sarà in inglese e bisogna superare un test d’ingresso per entrare. Si chiama Bachelor of Science in artificial intelligence. “Un tema di grande rilievo scientifico e di rilevanza crescente per lo sviluppo del mercato del lavoro – spiegano – e sono in continua crescita i settori economici e gli ambiti professionali che richiedono competenze specialistiche in questo ambito”. Un percorso trasversale reso possibile grazie alla condivisione dei diversi insegnamenti attivi nelle tre grandi università generaliste lombarde. Ci saranno lezioni di fisica e di filosofia, di psicologia e diritto, di informatica, ingegneria, logica, statistica, insieme a quelle legate alle neuroscienze. “Una laurea piena di speranza, nata nei mesi più difficili del Covid in cui abbiamo capito una volta per tutte che non più esistere un sapere chiuso nei propri confini”, racconta il rettore della Statale, Elio Franzini. Le applicazioni vanno dal campo medico a quello e giuridico fino alle scienze più dure, sottolinea Giovanna Iannantuoni, guida della Bicocca, “ecco perché è naturale toccare tutti gli ambiti che i nostri atenei hanno”.

Pubbliche e private: tutto il sistema Milano investe sull’Intelligenza artificiale

Un tema, quello dell’intelligenza artificiale, su cui gli atenei del capoluogo lombardo puntano sempre più: mentre le tre generaliste pubbliche, che da sole raccolgono 120 mila iscritti, promettono che questo è solo l’inizio e a breve arriverà anche più di una magistrale per completare il ciclo, alla Bocconi è già partito quest’anno il Bachelor of Science in mathematical and computing science for artificial intelligence, laurea di tre anni “per capire gli strumenti di machine learning che stanno rivoluzionando le scienze sociali e naturali e di idearne di nuovi”. Un’università che da tempo si è aperta in maniera decisa agli studi in data science e artificial intelligence. Alla Cattolica è stato aperto da poco il nuovo Humane Technology Lab per investigare il rapporto tra esperienza umana e tecnologia e mettere sotto la lente gli aspetti psicosociali, pedagogici, giuridici e filosofici della diffusione crescente delle tecnologie digitali. Ed è attraverso questo laboratorio che l’ateneo partecipa al dottorato nazionale in intelligenza artificiale (la scadenza per le domande di ammissione è il 23 luglio). Sempre sul fronte private, cominceranno a settembre le lezioni della specialistica in Intelligenza artificiale, impresa e società dello Iulm, con taglio diverso: “Un mix tra contenuti umanistici e tecnologici”, spiegano dalla Libera università di lingue e comunicazione, per formare professionisti “in grado e gestire al meglio le attività di marketing e i processi di innovazione aziendale basati sull’intelligenza artificiale e i big data”.

Politecnico e Cattolica insieme: così nascono i primi ingegneri dell’agricoltura

Tornando ai gemellaggi (che si aggiungono a quelli attivati negli ultimi anni, come quello fra Humanitas e Politecnico per Medtec, laurea internazionale di sei anni in Medicina e Ingegneria biomedica) ce n’è un altro nuovo per l’autunno. L’uso della tecnologia è in continua crescita anche nell’agricoltura – fra sensori per proteggere gli alberi dai parassiti, mappe satellitari dei campi che permettono di distribuire l’acqua dove le piantagioni soffrono, robot che riconoscono ed eliminano le erbe infestanti – così il Politecnico di Milano lancia una magistrale per imparare a progettarla e non solo: si chiama Agricultural engineering, la sede sarà il polo di Cremona e sarà in collaborazione con la Cattolica. È da lì che usciranno i primissimi ingegneri dell’agricoltura italiani.

“Un percorso didattico innovativo dedicato al settore agricolo e agroalimentare – spiega l’ateneo tecnico – per formare figure professionali indispensabili per affrontare le sfide future di un settore distintivo per il nostro Paese e l’Unione europea”. I colleghi della Cattolica forniranno le basi di scienze agrarie e forestali agli studenti, che nei due anni di studio si occuperanno fra le altre cose di tecnologie per la smart agriculture, di food science, di tecniche per la sostenibilità. È invece in “Scienze politiche e strategie globali” la nuova triennale dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Università di Bergamo, che unisce la facoltà di Psicologia della prima e quella di Economia della seconda “per dare una formazione di alto livello che sia tecnica, politica e umanistica insieme, guardando alle grandi scuole internazionali”.





