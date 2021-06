Milano, lite tra moglie e marito finisce in tragedia: lei lo uccide con due coltellate alla gola

Pubblicità

Una lite in famiglia è sfociata in tragedia nella periferia Ovest di Milano. Poco dopo le 14 di venerdì i carabinieri sono intervenuti all’angolo tra via Amantea e via Quinto Romano. Un uomo di 55 anni e una donna stavano litigando fuoriosamente a bordo di un’auto parcheggiata.

L’uomo è improvvissamente sceso dall’auto con un coltello infilato nella gola. La donna è scesa a sua volta con una mano insanguinata. I due – marito e moglie – sono stati immediatamente soccorsi. Ma mentre la donna è stata portata al Fatebenefratelli in condizioni non gravi, per l’uomo, trasportato al San Carlo, non c’è stato niente da fare.

La dinamica della tragedia è ancora da ricostruire nei dettagli ma sembra che la donna, durante la lite, sia stata aggredita dal marito con il coltello, che sia riuscita a strapparglielo e che lo abbia ferito mortalmente alla gola. Secondo i primi accertamenti l’uomo è stato colpito da almeno quattro coltellate due delle quali alla gola. La donna dopo essere stata medicata è stata trasferita nella caserma dei carabinieri dove è stata interrogata.





