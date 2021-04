Milano vista da Instagram: l’Imbruttito, Aperitivi urbani e Sciuraglam, ecco i 20 profili imperdibili sulla “milanesità”

Il Milanese Imbruttito la vede concentrata sul fatturato, il sindaco Beppe Sala la racconta a 360 gradi, mentre Sciuraglam celebra le sue signore che sfoggiano gli outfit migliori. È la Milano raccontata attraverso i 20 profili Instagram da seguire per avere una panoramica sulla città: dal cibo alla moda, dai libri da leggere al design.

Fra chi fa l’influencer di professione come la bookblogger Tegamini, la donna che riordina gli armadi Rockandfiocc, le storie di luoghi e lifestyle di Conoscounposto e i locali suggeriti da Amilanopuoi, gli account come Milano Says, che insegna a chi arriva da fuori le basi del dialetto meneghino e Milanesiamilano, una vetrina su come si vestono i milanesi pizzicati in giro per la città.

Stefano Boeri raccoglie sulla sua bacheca tutta l’architettura e il design che c’è in città e Atm è un diario di viaggio a tutto tondo per i passeggeri dei mezzi pubblici, senza dimenticare la storia, spesso velata di malinconia come nel caso di Milano Scomparsa o Quasi.

Milano da scrocco è una preziosa guida agli eventi cittadini gratuiti, in cui mangiare o fare esperienze culturali gratis, Foodies Milano segnala i ristoranti imperdibili di una città che da Expo 2015 in poi si è scoperta capitale del food, mentre Aperitivi Urbani si concentra sui locali dove celebrare uno dei riti irrinunciabili per i milanesi (con un occhio al delivery per rispettare le restrizioni anti Covid).

Infine, i segreti della città e le leggende poco conosciute sono svelate da Milanoperpochi e il blog Urbanfile dà voce alla città raccontandone la storia e le trasformazioni urbanistiche.

Ecco la nostra guida ai migliori profili da seguire su Instagram per chi vuole conoscere meglio Milano e i milanesi. Ce ne sono altri che seguite e apprezzate? Segnalateceli nei commenti in fondo alla pagina

1) Il Milanese Imbruttito