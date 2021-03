Milano vola del 3%, le Borse Ue chiudono in positivo. Francoforte record nonostante il calo dell’industria tedesca

Pubblicità

MILANO – Le Borse europee chiudono in forte rialzo nella seduta inaugurale della settimana, dopo il via libera del Senato degli Stati Uniti al pacchetto di stimolo da 1.900 miliardi che ha alimentato le attese di una ripresa economica globale, seppur esercitando nuove pressioni sui titoli del Tesoro Usa.

Il Ftse Mib di Milano termina le contrattazioni in rialzo del 3,12% e Stellantis in evidenza, nel giorno dell’assemblea che ha approvato la distribuzione delle azioni di Faurecia, con tutto il comparto europeo. Fra i protagonisti ci sono anche Cnh Industrial ed Exor che completa la galassia con l’investimento in Louboutin. E’ invece Unicredit a guidare la corsa dei bancari, tutti assai positivi. Nel resto d’Europa, Londra chiude in rialzo dell’1,34%, Parigi sale del 2,08% e Francoforte guadagna il 3,31% stampando nuovi record storici. La Borsa tedesca si mette così alle spalle il tonfo inaspettato della produzione industriale in Germania a inizio 2021. Secondo i dati diffusi oggi, a gennaio la produzione industriale tedesca ha registrato una flessione del 2,5%, contro il +1,9% di dicembre. Si tratta del primo segno negativo dallo scorso agosto, quando era scesa dello 0,2%, e della peggiore contrazione dallo scorso aprile, nel pieno lockdown. Gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,2%.

Wall Street, i cui future hanno puntato a lungo al rosso per la preoccupazione sui rialzi dei rendimenti dei Treasury, si muove contrastata confermando il recente trend di rotazione degli investimenti dai titoli tech verso quelli connessi alla crescita economica. Il Dow Jones sale dell’1,45%, lo S&P500 dello 0,5% mentre il Nasdaq scivola dello 0,8 per cento.

In mattinata, le Borse asiatiche si sono mosse in ordine sparso con Singapore capace di vedere i massimi da un anno, Hong Kong (-1,4%) e i listini cinesi pesanti con Shenzhen in ribasso del 3,2% e Shanghai del 2,2 per cento. L’economia cinese dovrà affrontare ancora sfide legate alla pandemia di Covid-19, ma Pechino ha fiducia di raggiungere il target di una crescita di oltre il 6% per il 2021, ha dichiarato il vice presidente della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, Ning Jizhe, nel corso di una conferenza stampa. In rosso la borsa giapponese mentre corrono i listini di Taiwan, India e Tailandia sulla scia dei dati cinesi. Anche la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo una seduta all’insegna della volatilità. L’indice Nikkei ha terminato gli scambi con una flessione dello 0,42% a 28.743,25 punti.

I prezzi del petrolio sono in leggero calo a chiusura della seduta dopo aver toccato i livelli pre-andemia. Il Wti cede lo 0,5% a 65,5 dollari, il Brent lo 0,59% a 68,9 dollari.

Tra le valute, il dollaro aggiorna il suo massimo dei tre mesi contro un paniere di valute, stimolato dai timori per l’impatto del maxi pacchetto di stimoli fiscali Usa sul tasso di crescita dell’inflazione e dei Treasury. “La prospettiva di un improvviso balzo dell’inflazione spaventa gli investitori che vendono obbligazioni”, il che aumenta i tassi nel mercato obbligazionario e rende il dollaro più attraente, spiega Ricardo Evangelista, analista di ActivTrades. L’euro chiude ai minimi da novembre a 1,1854 dollari e 129,03 yen. Dollaro/yen in rialzo a 108,83. L’euro è stato nelle ultime settimane sotto pressione anche poichè gli investitori continuano a monitorare il ritmo lento della vaccinazione anti-Covid nell’Ue e il suo impatto sulla ripresa economica dell’Europa.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi chiude in ribasso a 103,5 punti, contro i 105 segnati in chiusura venerdì e in apertura oggi. Il rendimento dei Buoni italiani scende allo 0,754% dallo 0,765% dell’avvio.





