Militare morto dopo il vaccino, il ministero manda gli ispettori

Un’inchiesta della procura di Siracusa dovrà accertare eventuali criticità sulla corretta conservazione e sull’utilizzo della dose di vaccino somministrata lunedì mattina al sottufficiale della Marina Stefano Paternò, morto per arresto cardiocircolatorio tra le mani dei medici rianimatori del 118 ventiquattr’ore dopo avere ricevuto l’immunizzazione. Sul caso si muove anche il ministero della Salute che invierà i suoi ispettori. Visiteranno l’Asp di Siracusa, il reparto medico della base militare della Marina nel quale è stato somministrato il vaccino e sentiranno i medici del 118 che per 45 minuti sono intervenuti la notte tra lunedì e martedì nel momento in cui Stefano Paternò con la febbre alta ha iniziato ad avere le convulsioni, prima del decesso per arresto cardiocircolatorio.

Militare muore di infarto dopo il vaccino anti Covid: aperta un’inchiesta. La moglie: “Voglio giustizia” di Natale Bruno 10 Marzo 2021

Bisognerà fare luce sulla conservazione delle dosi del vaccino nella sede Asp di Siracusa, sino alle fasi dell’inoculazione nella base militare di Augusta. Per tutto questo sarà indispensabile l’esito dell’autopsia che verrà effettuata domani pomeriggio nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania da un’equipe composta da un medico legale, un infettivologo, un tossicologo e uno specialista che dovrà studiare l’anamnesi di Stefano Paternò.

A nominarli il pm della procura di Siracusa Gaetano Bono in stretta intesa con la procuratrice Sabrina Gambino. Risolto il giallo sulla competenza territoriale dell’inchiesta che è sempre stata quella di Siracusa che ha poi dato incarico per rogatoria alla procura di Catania di compiere gli atti, in quel momento irripetibili. Per i legali della famiglia Paternò che hanno nominato due loro consulenti medici, sotto “osservazione” c’è il vaccino in quanto, sottolineano, il marinaio non aveva patologie pregresse ed era in ottima forma.