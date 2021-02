Milleproroghe, corsa contro il tempo. Sfratti, cartelle, Ilva nel decreto in scadenza

Pubblicità

ROMA – I partiti cercano un accordo sui nuovi sottosegretari. La loro nomina è urgente e indispensabile perché riporterà a pieno regime i lavori delle Camere e delle commissioni parlamentari, frenati dalla crisi politica. Un decreto, in particolare, dovrà uscire a tempo di record dalle sabbie mobili delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio che oggi riprendono faticosamente i lavori.

Il Milleproroghe, che va convertito in legge entro il primo marzo 2021 pena il suo decadimento, tocca una serie di questioni sensibili: dal blocco degli sfratti alle trivelle, fino alle integrazioni salariali per i lavoratori dell’Ilva e alle cartelle esattoriali. Tutti temi che peraltro non vedono allineati i partiti oggi uniti nel sostegno al governo Draghi.

Il decreto, nella versione approvata dal vecchio esecutivo, prolunga al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per tutti gli inquilini morosi. Prolungamento che Confedilizia ha duramente contestato in rappresentanza dei proprietari. Molte le proposte di modifica. In particolare:

– i centristi di Maurizio Lupi vorrebbero cancellare la norme;

– la Lega preme per tenere fuori gli sfratti avviati prima del 31 gennaio 2020;

– Italia Viva, Fi e Fdi chiedono di proteggere i soli atti di rilascio adottati dopo il 18 marzo 2020;

– i grillini infine vorrebbero limitare la moratoria al 31 marzo se lo sfratto è stato notificato prima del 31 gennaio 2020.

Sulle cartelle esattoriali, prende forma una nuova sospensione ponte fino al 30 aprile che avrebbe il benestare del ministero dell’Economia.

E c’è poi il caso Ilva. I commissari straordinari hanno autorizzato un anticipo di 200 euro ai lavoratori in cassa integrazione della sede di Taranto che ne faranno richiesta. L’assegno è un anticipo della integrazione salariale – scritta nel Milleproroghe – che costa 19 milioni su base annua. Andrà ai cassintegrati, lavoratori non assunti da ArcelorMittal.

Il Pd insiste per prolungare alcune norme di favore per le zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Si tratta in particolare delle proroghe delle esenzioni per le utenze relative agli immobili inagibili; del credito d’imposta per le imprese; della impignorabilità delle risorse provenienti dal Fondo ricostruzione; del Fondo imprese degli interventi sud esteso alle aree terremotate; della esenzione Isee e Irpef; dei mutui per i Comuni a condizioni agevolate.

Sulle trivelle, invece, Leu insiste per almeno un altro anno di alt alle concessioni. Invece la Lega vorrebbe rinviare di dodici mesi solo la presentazione del Piano per la transizione energetica sostenibile, ma le concessioni dovrebbero avere campo libero.

E mentre si litiga sull’individuazione del Deposito nazionale delle scorie nucleari, si tenta una mediazione sulle concessioni demaniali che l’Ue chiede di riportare nel regime – concorrenziale – delineato dalla direttiva Bolkenstein.





