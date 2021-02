Mio nonno in viaggio con la star dei viaggi Burton Holmes

Pubblicità

Arrampicato sul tetto della sua auto a noleggio per mettere a posto i bagagli dei viaggiatori, mio nonno Amedeo doveva smadonnare in dialetto abruzzese a ogni stop and go. Ma si teneva tutto dentro, nel corpo massiccio intrappolato nello spolverino da chauffeur, mentre il facoltoso ed eccentrico cliente dell’estate 1924 lo immortalava alle prese con valigie e borsoni in cima alla Fiat 501. Amedeo Bucci, probabilmente, non sapeva che quel lungo viaggio estivo stava diventando uno spettacolo per le platee americane. Né che sui sedili della sua auto sedeva una star di Hollywood: Burton Holmes, l’uomo che aveva trasformato l’amore per i viaggi in uno spettacolo multimediale live e in una macchina da soldi, tanto da meritare una stella sulla Walk of Fame della città del cinema californiana.

Di quel viaggio di piacere e di lavoro, intrapreso da Burton Holmes e Margaret Oliver nel decennale del loro matrimonio, ma funzionale agli spettacoli che il talentuoso conferenziere avrebbe tenuto d’inverno in giro per i principali e affollati teatri degli Usa, è riapparso ora tra i ricordi di famiglia un album fotografico in pelle: 220 scatti in bianco e nero, cm 8,5 x 11,5, corredati da didascalie manoscritte che permettono di ricostruire le tappe del percorso che portò lo showman di Chicago da Roma alle Alpi, quindi in Svizzera e Francia: partenza il 29 maggio e rientro a casa dopo il 27 agosto.

Lanterne e smoking

Il diario per immagini si trovava nella libreria di mia zia, Angela Bucci, scomparsa nel 2017 e nota come attrice col nome del suo secondo marito, il bostoniano Rufus Goodwin. Poi è passato a mio padre Giovanni e ora è arrivato a me e a mia sorella Angela. L’album, probabilmente regalato dai coniugi Holmes a mio nonno per ringraziarlo dei servigi, permette di schedare e datare meglio le centinaia di foto di quel viaggio del 1924 che, acquerellate a mano, sono conservate nel dipartimento di Storia dell’arte dell’Università della California, a Los Angeles, a cui nel 1957, un anno prima di morire all’età di 88 anni, Holmes le aveva donate insieme ad altre migliaia di lastre scattate in sessant’anni di reportage in giro per il mondo.

Nato nel 1870 da Ira Holmes, banchiere di Chicago, e da Virginia Burton, Elias assume presto come nome il cognome dei nonni materni, Ann e Stiles Burton, ricco importatore di vini dalla Francia, perché sono loro a portarlo adolescente in giro per l’Europa istillandogli la febbre per la conoscenza di luoghi e culture lontani che farà la sua fortuna. “Roma nutre i miei occhi affamati di bellezza” scrive a vent’anni in calce alla foto che ritrae la madre e la nonna in una affollata piazza San Pietro del 1890. Seguace e collaboratore di John Lawson Stoddard, re delle travel lecture americane, Holmes trasforma le conferenze di viaggio in uno spettacolo dal vivo in cui lo spettatore viene immerso in una visione multisensoriale. Ed è così che i suoi show – in cui dal 1897 alla lanterna magica delle foto acquerellate e alla voce del Marco Polo in smoking, si aggiungono i documentari girati sul posto – prendono il nome di Travelogue.

Vulcani che passione

Nel 1924, quando torna in Italia, Holmes ha già alle spalle il reportage delle Olimpiadi di Atene del 1896, ma anche quello dell’Esposizione Universale di Parigi del 1899; del 1901 è il suo ritratto in Russia di Tolstoj mentre va pubblicando, in dodici volumi, foto e racconti dei viaggi che ogni inverno porta in scena dopo il tour estivo per il mondo: intorno al quale gira sei volte nel corso della sua vita, attraversando più di 50 volte gli oceani e confezionando circa ottomila show, oltre a migliaia di ore di film prodotti dalla Paramount, poi dalla Mgm.

Nel 1906 Holmes era stato in Italia e, sprezzante del pericolo, aveva documentato, con il cameraman di fiducia Oscar Depue, l’eruzione del Vesuvio. Vi torna 18 anni dopo perché – come dirà proprio nel 1924 (memoria raccolta nel libro Travelogues, edito da Taschen nel 2006) – due sono i suoi Paesi preferiti: “In Oriente il Giappone e in Europa l’Italia”. Nazioni diverse e lontanissime ma accomunate dal radicamento nella storia centenaria e, sottolinea Holmes, dal fatto che sono entrambe terre vulcaniche: “And volcanic lands” precisa “are always beautiful“. Questo spiega perché il viaggio estivo del 1924 è mirato, più che alla cultura, alle bellezze naturali. Non più, però, quelle delle montagne del Sud che sputano fuoco, però. Bensì le vette alpine.

Burton Holmes con il cameraman Herford T.Cowling sul lago Biwa in Giappone (Archive Farms Inc / Alamy / Ipa)

Nell’album fotografico realizzato apposta per Amedeo Bucci – e quindi incentrato sulla Fiat con la quale mio nonno sfamava a Roma la moglie Anna e il piccolo Nicola – delle città d’arte c’è giusto qualche stampa: il Colosseo a Roma, il Duomo a Milano, il Lingotto a Torino, la Torre a Pisa, a Genova soltanto l’ufficio del Touring Club del quale i due uomini, soddisfatti e sorridenti, prendono la tessera. Invece, decine e decine sono le foto di spopolati e assolati paesaggi montani: dal passo del Furlo che li conduce a Urbino ai passi alpini del San Gottardo e del San Bernardo, dal valico della Bernina in Svizzera allo Stelvio che portò gli Holmes a Merano.

È in questa cittadina che i due incontrano alcuni amici e, con grande stupore, un africano come fattorino dell’hotel (“a strange carriage-boy“) in abiti non propriamente altoatesini. Appassionato di costumi tradizionali orientali, tanto da apparire nei poster pubblicitari dei suoi spettacoli mascherato da antico coreano, giavanese o nobile giapponese, Holmes decide a Merano di mettersi per l’unica volta in posa con la sua macchina fotografica al collo, accanto proprio a quel giovane nero in vesti esotiche. “Viaggiare significa possedere il mondo”, scriveva in un autografo del 1921.

Arte sì, politica no

I suoi Travelogue si concentrano sempre sulle bellezze della natura e dell’arte, soffermandosi sul folklore e schivando accuratamente problemi sociali e contesti politici. Dell’Italia da due anni in mano al regime fascista e della povertà nelle campagne non c’è traccia. Il loro Grand Tour dell’estate 1924 è un viaggio da e per ricchi, con soste in grandi alberghi e in dimore signorili, come le ville Palmieri e Auction a Firenze, dove si ferma due settimane.

Con la macchina da presa puntata sulla indomita Fiat 501 che attraversa valichi e vette e sulla persona stessa di Amedeo Bucci, il bonario quarantenne che parlava bene inglese perché immigrato agli inizi del secolo da Luco dei Marsi a New York e rientrato in patria per guidare le auto dei generali italiani nella Grande Guerra. Del loro autista, gli Holmes apprezzano la simpatia e il dolce sorriso (“cherry smile”). Soprattutto, le qualità culinarie nel cucinare la pastasciutta durante i picnic. E poco importa se nella versione colorata a mano del déjeuneur sur l’herbe consumato fuori Torino, nell’Italia tutta “spaghetti e mandolino” del nuovo Travelogue, a mio nonno siano toccate un paio di labbra rosso squillante come quello che colora la bocca di Mrs. Holmes.

