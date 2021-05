L’autore del “Catalogo di donne single di Lecco”, Antonio Nicola Marongelli, 57 anni, residente a Valmadrera (Lecco) è stato condannato a un anno e 6 mesi per trattamento illecito di dati, diffamazione e sostituzione di persona.

Nel 2017 aveva realizzato un e-book con 1.218 profili Facebook di ragazze che vivono nel Lecchese e si dichiaravano single e l’aveva messo in vendita al prezzo di 7 euro. Non solo: per avere i dati dal servizio anagrafe dei diversi Comuni si era anche spacciato per avvocato.

Otto donne si sono costituite parte civile e durante il processo hanno raccontato le conseguenze, soprattutto piscologiche, che hanno subito. L’accusa ha chiesto un anno di reclusione per l’imputato, mentre il giudice Chiara Arrighi ha inflitto un anno e 6 mesi di reclusione al 57enne, mille euro di multa per ciascuna parte civile, oltre al risarcimento che sarà definito in sede civile.

L’avvocato Marisa Maraffino, che assiste le parti civili, si è detta soddisfatta, e il risarcimento sarà destinato integralmente all’Associazione Telefono Donna per corsi nelle scuole.