Missionaria laica italiana uccisa in Perù

VICENZA – Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a colpi di machete forse durante un tentativo di rapina. Lo riferisce Avvenire.

La donna sarebbe stata assassinata mentre dormiva. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervenuto chirurgico d’urgenza, risultato purtroppo inutile. In Perù con l’Operazione Mato Grosso, la missionaria era responsabile nel centro ‘Mamma mia’ di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi.

La brutale aggressione è avvenuta quattro giorni fa. Nadia De Munari è poi deceduta ieri all’ospedale di Lima per le gravi lesioni, in particolare una ferita alla testa. Per la polizia locale, che ha rilevato molte tracce, anche ematiche, nella stanza della donna, potrebbe essersi trattato di una rapina finita male. Ma ancora non vi sono ipotesi certe.

L’agguato a Nadia non ha avuto testimoni. Nella casa famiglia che condivideva con un’altra decina di insegnanti, la missionaria vicentina assisteva alcune ragazze, che però non hanno sentito nulla, perché dormivano in un’altra ala. La notizia della morte di Nadia De Munari è arrivata ieri sera a Schio, dove amici e conoscenti della donna si sono ritrovati in preghiera per confortare la famiglia.

Agenti della squadra omicidi di Lima si sono recati nella località costiera peruviana Chimbote per partecipare alle indagini, scrive il quotidiano locale, Diario de Chimbote. La polizia ha interrogato le cinque persone presenti nella struttura, tra cui un cittadino italiano. Anche un’altra donna, Lisbet Ramírez Cruz, è stata aggredita dai criminali e gli investigatori ritengono particolarmente utile la sua testimonianza.

Due cellulari sono stati rubati dalla casa famiglia. I medici dell’Ospedale Regionale di Chimbote che ha prestato i primi soccorsi a De Munari – poi trasferita a Lima, dove è deceduta – hanno parlato di grave trauma cranico, frattura al braccio destro e ferite al viso. Nella casa famiglia ‘Mamma Mia’ viene fornito cibo gratuito a minori e madri bisognosi della zona.





