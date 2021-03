Molestie sessuali in Francia, censurato il documentario denuncia delle giornaliste sportive

Pubblicità

PARIGI. Rivolta nel mondo delle giornaliste sportive dopo la censura di un documentario. Il film è stato realizzato da Marie Portolano, 35 anni, fino a qualche settimana fa presentatrice della trasmissione Canal Sports Club. E il titolo è inequivocabile: “Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste”, Non sono una puttana, sono una giornalista. Portolano da voce a una quindicina di giornaliste che lavorano nell’informazione sportiva per testimoniare sul sessismo nella professione.

Dalle ordinarie battute che puntano a screditare le colleghe nell’esercizio della loro professione fino a pesanti molestie fisiche. Come quelle di Pierre Ménès, popolare commentatore di Canal Football Club, che nel 2016, durante un fuori onda, aveva sollevato il vestito di Portolano per afferrarle le natiche. All’epoca Portolano aveva ricambiato il gesto con uno schiaffo. Qualche anno dopo, nel 2011, Ménès aveva costretto un’altra giornalista a baciarlo. Il dato inquietante è che Canal +, su cui è stato trasmesso il documentario, ha tagliato i passaggi in cui Ménès veniva accusato. Non è la prima volta che la pay tv di Vincent Bolloré è sospettata di censura. Portolano si è recentemente trasferita a M6 dopo aver sostenuto Sébastien Thoen, comico licenziato da Canal+ per aver parodiato un popolare talk show, L’Heure des Pros. E forse nell’addio della giornalista hanno pesato i tagli imposti dall’emittente, anche se la cronista non vuole entrare in conflitto diretto con il gruppo di Bolloré. “L’importante è che la parola delle donne sia stata ascoltata” ha scritto sul suo profilo Twitter.

Ospite in un’altra trasmissione di Canal +, Ménès ha provato a giustificarsi in modo maldestro. “Sono comportamenti deplorevoli – ha detto – ma sono vecchi. La società è cambiata, quello che potevo permettermi dieci anni fa, non è più possibile”. Un tentativo di minimizzare che ha spinto il ministero dell’Interno a reagire. “Baciare qualcuno con la forza, afferrare le natiche, alla televisione, nei mezzi pubblici, sul posto di lavoro, qualunque sia il contesto, è una violenza sessuale punibile dalla legge”, ha twittato Camille Chaize, portavoce del ministero dell’Interno, accompagnando il suo messaggio con gli hashtag #JeNeSuisPasUneSalope.

Il mondo dell’informazione tv francese è scosso in questi giorni da un altro scandalo per molestie, e riguarda l’ex presentatore Patrick Poivre d’Arvor. Già vedette di uno dei principali telegiornali della sera, “Ppda” come veniva chiamato con l’acronimo, è al centro di un’inchiesta su presunte aggressioni e stupri contro colleghe. Già quindici donne hanno testimoniato presso magistrati. Tra queste l’ex moglie dello scrittore Emmanuel Carrère, la giornalista Hélène Devynck. In un articolo pubblicato su Le Monde, Devynck racconta di aver avuto un rapporto forzato con il giornalista più di trent’anni fa, quando esordiva nel mestiere, e confida i tormenti per denunciarlo all’epoca. “Che peso ha la parola di una giovane donna sconosciuta contro la vedette capricciosa?” domanda retoricamente Devynck. Per poi aggiungere: “Il silenzio che deriva dalla vergogna e dai rapporti di potere è la banalità dello stupro, sia che avvenga in un mondo sotto i riflettori o nell’ombra dell’ufficio di un vicedirettore in una piccola azienda”.





