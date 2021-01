Molinari: “Conte e Renzi, due leader diversi alla prova della crisi”  

Pubblicità



“Sono due persone con metodi di lavoro differenti, che comunicano in maniera divergente e che hanno due idee di governo differenti” dice il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, a Speciale Tg1. Da un lato Conte, la cui tradizione, centrista e democristiana, è tesa a smussare i contrasti, dall’altro Renzi, che privilegia le iniziative d’attacco e i colpi a sorpresa. “Conte e Renzi hanno trovato un comune interesse nel Conte bis – spiega Molinari – e l’interrogativo è se potrebbero trovarlo anche nel Conte ter”. “Renzi ha ottenuto ciò che voleva – continua il direttore di Repubblica – è molto più difficile per Conte, che ha visto una compagine della maggioranza rivoltarsi contro di lui fino a contestargli la democraticità della gestione del governo”. “Il punto interrogativo – conclude Molinari – è se Conte è in grado di ricominciare a lavorare con l’alleato che è all’origine della crisi”





