Molinari: “Draghi punta sulla ricetta verde e blu, ambiente e sostenibilità”

“L’agenda di Draghi come quella di Ursula von der Leyen è green e blu”, dice a Rainews Maurizio Molinari. “Draghi ha fatto suo l’approccio della presidente della Commissione europea che prima dell’inizio della pandemia ha disegnato, nella sua agenda green, una ricetta per la crescita dell’Europa che aveva un volano importante nella combinazione tra ambiente e impresa. Le due agende – continua il direttore di Repubblica – sono verdi e blu: il verde è l’ambiente, il blu è la sostenibilità. Questa è la vera sfida, questa è la vera ricetta di una crescita dove la protezione dell’ambiente porta le aziende a investire in questa direzione, a creare consenso sociale, e il consumo diventa espressione del consenso sociale. È una dinamica nuova e innovativa”

