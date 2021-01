Molinari: ‘É l’Europa il filo rosso della crisi di governo. Mario Draghi è nelle menti di molti’

Pubblicità

“Il filo rosso di questa crisi è l’Europa”, dice Maurizio Molinari, ospite su La7. “Lo dimostra il fatto che la maggiore difficoltà che ha avuto il governo Conte è stata sul Recovery plan, i ritardi lo hanno confermato, e l’attrito con Renzi è avvenuto sulla governance del Recovery plan. Di fronte a noi – continua il direttore di Repubblica – abbiamo due scenari, quello della ricostruzione e quello della pandemia, che sono entrambi scenari in chiave europea. Il capo dello stato ha chiesto una soluzione della crisi nel segno dell’Europa e anche Conte sta tentando di sopravvivere in chiave europeista”. E sull’ex Governatore della Banca centrale europea Mario Draghi, evocato da molti, Molinari dice: “Quello di Draghi è il nome che non si pronuncia in questa crisi. Lui stesso non si espone, ma di fatto è nelle menti di molti”

