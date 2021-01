Mondi distrutti e sentimenti virtuali, il fascino della distopia conquista le serie tv

Pubblicità

Pubblicità

Saranno i tempi difficili in cui viviamo ma il boom della distopia sul piccolo schermo è impressionante. Nelle serie tv arrivate da poco o a breve sulle varie piattaforme il genere si divide in due categorie: ci sono i mondi orribilmente veri, distrutti da guerre, disastri climatici o virus talmente letali da consolarci del Covid19, e quelli magnificamente finti, dove le relazioni sono create al computer, la felicità è assicurata da una pillola o persino puoi scegliere, in punto di morte, di “uploadare” la tua coscienza in un al di là digitale, più o meno confortevole a seconda del tuo budget.

‘The Stand’, la nuova serie da Stephen King con Whoopi Goldberg

Spesso dietro a queste fantasie di altri mondi ci sono romanzi scritti decine di anni fa: il virus di influenza letale che divide il mondo in due, tra bene e male, di The Stand è stato immaginato dal maestro Stephen King nel 1978 (L’ombra dello scorpione), mentre Brave new world è ispirato al romanzo omonimo (Il mondo nuovo) di Aldous Huxley del 1932. Non è questione neppure di capacità divinatoria dei romanzieri, della fantasia che abbraccia la realtà, si tratta piuttosto di vedere trasformare in immagini l’eterna lotta tra la società e l’individuo, tra il caos e l’ordine, tra il benessere collettivo e la felicità del singolo.

‘Brave new world’, dal classico di Aldous Huxley la serie con Alden Ehrenreich

La felicità in una pillola colorata

Un mondo apparentemente perfetto, la città ideale di New London, dove le emozioni sono regolate da pillole di diversi colori e la felicità è assicurata da tre divieti: il divieto della privacy, della monogamia e del denaro. Il grande classico dell’autore inglese Aldous Huxley, scritto nel pieno della prima grande crisi economica mentre le dittature si espandevano in Europa e pubblicato nel 1932, rivive su Starzplay. La società è divisa in caste e ordinate per lettera (Alfa Plus, Gamma Minus), Bernard Marx (Harry Lloyd) e Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay), vivono da sempre in un rigido ordine sociale. Niente legami, niente famiglia, niente progetti. Curiosi di esplorare la vita oltre le restrizioni della loro società scelgono di provare una vacanza nelle Terre Selvagge, dove vengono coinvolti in una violenta e straziante ribellione e dove vengono salvati da John il Selvaggio (Alden Ehrenreich, il Solo dello spinoff di Star Wars) che fugge con loro, ma sarà solo l’inizio di una lunga avventura.

‘Soulmates’

Se l’anima gemella te la trova il computer e la coscienza la puoi “uploadare”

Nel nostro futuro ci sono mondi in cui trovare l’anima gemella non è una missione fatta di primi appuntamenti, relazioni più o meno durature, legami, ma è tutto affidato a una macchina, che ricorda quella per l’esame della vista dell’oculista ma ha lo scopo invece di scandagliare il tuo animo. “Dal 2023, anno di creazione di Soul Connex, 15 milioni di persone hanno trovato l’anima gemella” recita lo spot che scorre sulle immagini di tante coppie felici di ogni età, sesso e provenienza. Dalla penna di Will Bridges (già sceneggiatore di Stranger Things e Black Mirror) e Brett Goldstein la serie Soulmates (dall’8 febbraio su Prime Video) esplora sei storie diverse con attori diversi, la prima racconta della coppia formata da Franklin e Nikki (Kingsley Ben-Adir e Sarah Snook), tanti anni insieme, una famiglia, due bellissime bambine. Ad un certo punto lei però comincia a chiedersi ‘sarà veramente Frank la mia anima gemella?”. Ha un tono decisamente più leggero, a tratti comico, la serie Upload (sempre su Prime Video), da uno degli autori di The Office e Parks and Recreation ambientata più o meno nella stessa epoca. Nel 2033 le persone possono decidere di uploadare la loro coscienza in una sorta di resort lussuoso invece di morire. Nathan, un affascinante e muscolare programmatore, muore prematuramente per incidente ma appena prima di perdere la vita fa la sua scelta. Finisce così nel resort ultraterreno di Lakeview, di proprietà della famiglia della fidanzata, lì conoscerà Nora, sua referente nel costumer service e i sentimenti per il suo amore terreno piano piano si affievoliranno.

‘Raised by wolves’, la serie distopica di Ridley Scott

I lupi e i porcellini di Ridley Scott: l’umanità riparte lontano dalla terra

Il treno che viaggia con le migliaia di persone sopravvissute alla catastrofe ambientale prodotta dall’uomo (che ha cercato di contrastare il surriscaldamento climatico ottenendo un effetto devastante: il globo coperto da ghiacci) continua il suo viaggio inarrestabile ma a bordo sta succedendo di tutto. Snowpiercer, la serie Netflix ispirata al film del premio Oscar Jong Boon-Ho è arrivato alla seconda stagione mentre è già confermata la terza. Mentre si fa strada una flebile speranza che il mondo possa di nuovo accogliere l’umanità una guerra si combatte sullo Snowpiercer dove tornano Jennifer Connelly, Daveed Diggs e Sean Bean.

‘Snowpiercer’ arriva la seconda stagione. Confermata la terza

Poche settimane fa è stato confermato il ritorno di Handmaid’s tale dal romanzo di Margaret Atwood per la quarta (nel 2021 su Timvision per l’Italia), ma anche una quinta stagione. Nel frattempo ci apprestiamo a vedere la prima volta nella serialità di un grande maestro di cinema fantascientifico e non solo: Ridley Scott. ll regista di The Martian e Blade Runner presenta Raised by wolves – Una nuova umanità (dall’8 febbraio su Sky Atlantic e in streaming su Now tv) che descrive un mondo distrutto dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici. Protagonisti sono due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim) fuggiti dalla Terra in cerca di riparo con embrioni umani, ma di questi solo un bambino sopravvive. Dodici anni dopo questa nuova famiglia scopre che altri terrestri hanno trovato rifugio sul pianeta Kepler-22b. Scritta dallo sceneggiatore di Prisoners Aaron Guzikowski, anche showrunner, la serie è prodotta da Ridley Scott che ha firmato anche la regia dei primi due episodi. Siamo pronti per questi nuovi androidi quarant’anni dopo Blade Runner?





Go to Source

Tweet Share Pinterest