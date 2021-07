Morata, minacce e insulti alla moglie e ai figli

Pubblicità

Gli Europei si sono trasformati in un vero e proprio incubo per la famiglia Morata. Dopo i problemi del centravanti spagnolo con alcuni tifosi delle Furie Rosse, che oltre a criticare il calciatore, come si può legittimamente fare, hanno minacciato la famiglia dopo gli errori sotto porta collezionati nella rassegna continentale, ieri si è toccato un altro picco di inciviltà, che anche questa volta ha trovato nei social, e nell’utilizzo che ne fanno alcuni, terreno fertile. La moglie di Morata, l’italiana Alice Campello, è stata presa d’assalto da alcuni “tifosi” degli Azzurri dopo il gol del pareggio del marito: minacce (“non azzardarti a postare il gol di Morata sennò vengo a bruciarti la casa in diretta Instagram”), auguri ai figli della coppia di contrarre malattie terribili, insulti personali e ogni genere di bestialità, che la modella veneta ha svelato in una storia di Instagram.

Ironia della sorte, dopo aver segnato il gol del pareggio, subentrando dalla panchina e cambiando il corso del match, proprio il centravanti spagnolo della Juventus ha sbagliato il rigore decisivo che ha permesso all’Italia, dopo il gol di Jorginho, di conquistare la finale. Per fortuna la reazione degli spagnoli è stata più contenuta e non è andata oltre il disappunto per l’errore dell’attaccante.

“Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero – è il pensiero della Campello -. Non penso nemmeno sia un fattore di “Italiani” ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questi tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.





