Morte del principe Filippo, le tappe della sua vita dal 1921 al 2021

Il marito della regina è morto “pacificamente” al Castello di Windsor la mattina di venerdì 9 aprile. Buckingham Palace ha twittato:

“È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor”.

Il Principe era stato precedentemente ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra la sera del 16 febbraio su consiglio del suo medico ed era rimasto sotto le cure dei medici per quasi un mese. Non era la prima volta che il Duca di Edinburgo veniva ricoverato in ospedale negli ultimi anni. Nel 2011 era stato curato per un’arteria coronaria ostruita e nel 2012 aveva perso la celebrazione del Giubileo di diamante della Regina Elisabetta II a causa di un’infezione alla vescica. Ha anche trascorso del tempo in ospedale nel dicembre 2019. Il principe Filippo – che avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno a giugno – si è ufficialmente ritirato dalle funzioni pubbliche nel 2017. Ecco le tappe della sua vita dalla sua nascita su un’isola greca a oggi.

I natali in Grecia

10 giugno 1921

Il principe Filippo nasce a Corfù, sul tavolo della sala da pranzo di Villa Mon Repos. È figlio di Sua Altezza Reale il Principe Andrea di Grecia e della Principessa Alice di Battenberg, nipote del Re Costantino I di Grecia e pronipote della Regina Vittoria.

5 dicembre 1922

Quando il re Costantino I è costretto ad abdicare, la famiglia fugge a Parigi su una nave della Royal Navy, con il neonato Filippo trasportato in una scatola arancione. La famiglia si stabilisce nel sobborgo di St. Cloud.

1928

Il principe Filippo frequenta la Cheam School nel Surrey, vivendo con la nonna, la principessa Victoria, a Kensington Palace e con lo zio George Mountbatten nel Berkshire.

1930

Il matrimonio del principe Andrea e della principessa Alice finisce. Alice viene mandata in un manicomio, affetta da schizofrenia.

L’incontro con Elisabetta

1934

Philip si iscrive alla scuola scozzese, Gordonstoun. Incontra per la prima volta la futura regina Elisabetta II al matrimonio di uno dei suoi cugini con il duca di Kent.

18 aprile 1939

Philip inizia al Royal Naval College di Dartmouth, dove verrà nominato “miglior cadetto”.

luglio 1939

Alla vigilia della guerra, Filippo e la principessa Elisabetta si incontrano di nuovo a Dartmouth durante una visita della famiglia reale. Lo zio, Lord Mountbatten, gli chiede di scortare la futura regina e sboccia una storia d’amore.

Il servizio in Marina

1° gennaio 1940

Con la Gran Bretagna in guerra, Philip si unisce alla Royal Navy, prestando servizio come guardiamarina sull’Hms Ramillies, nell’Oceano Indiano.

1941

Filippo, un principe greco, partecipa alla battaglia di Creta.

1942

Filippo viene promosso 1° tenente, secondo nel comando della corazzata Hms Wallace a soli 21 anni.

3 dicembre 1944

Suo padre, il principe Andréj, muore, quasi senza un soldo, a Montecarlo.

Il matrimonio con Elisabetta

agosto 1946

Con la fine della guerra, Elisabetta e Filippo si fidanzano segretamente, il re nega la sua approvazione formale fino al 21° compleanno di Elisabetta.

febbraio 1947

Filippo rinuncia ai suoi titoli reali greci e danesi e diventa un britannico naturalizzato, cambiando il suo cognome da Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg a Mountbatten, adottato dalla parte materna della famiglia.

9 luglio 1947

Viene annunciato il fidanzamento di Filippo ed Elisabetta.

Il 20 novembre 1947

Filippo ed Elisabetta si sposano nell’Abbazia di Westminster. Il re nomina Filippo il Duca di Edimburgo.

14 novembre 1948

Nasce il principe Carlo Filippo Arthur George. Filippo gioca a squash con il suo scuderio durante il travaglio e porta a Elisabetta champagne e garofani quando tutto è finito.

15 agosto 1950

Nasce la Principessa Anna.

Incarichi e ruoli come consorte della Regina

luglio 1951

Filippo si congeda a tempo indeterminato dalla Marina a causa del peggioramento della salute del Re.

6 febbraio 1952

Filippo viene svegliato di notte mentre si trova in Kenya con la moglie per essere informato che re Giorgio VI è morto a Sandringham. Sveglia la moglie per comunicarle la notizia. Elisabetta, 25 anni, succede a suo padre al trono.

2 giugno 1953

Incoronazione di Elisabetta all’Abbazia di Westminster.

31 dicembre 1956

Filippo lancia il Duke of Edinburgh’s Award Scheme per incoraggiare le attività all’aperto dei giovani.

1957

Filippo viene nominato principe del Regno Unito dalla regina.

19 febbraio 1960

Nasce il principe Andrea.

10 marzo 1964

Nasce il Principe Edoardo.

5 dicembre 1969

La madre di Filippo, Alice, muore, all’età di 84 anni, dopo aver trascorso gli ultimi anni a Buckingham Palace.

27 settembre 1980

Philip, ancora un appassionato sportivo nonostante la sua età, fa parte della squadra britannica che vince i campionati mondiali di guida in carrozza a quattro mani a Windsor.

29 luglio 1981

Il principe Carlo sposa Lady Diana Spencer nella cattedrale di St Paul.

9 dicembre 1992

Carlo e Diana, principessa del Galles, annunciano la loro separazione.

28 agosto 1996

Diana e Carlo divorziano.

31 agosto 1997

La principessa del Galles muore in un incidente stradale a Parigi.

5 settembre 1997

Il principe Filippo accompagna la Regina mentre parla alla folla fuori Buckingham Palace e segue la bara di Diana a St James’s Palace, dopo le critiche sulla risposta della famiglia reale alla sua morte.

10 giugno 2001

Filippo festeggia il suo ottantesimo compleanno.

2002

Vengono pubblicate le lettere tra il principe Filippo e la defunta principessa Diana.

10 aprile 2005

Il principe Carlo sposa Camilla Parker Bowles alla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. La regina e il principe Filippo non sono presenti, ma in seguito partecipano alla benedizione in chiesa.

3 giugno 2006

Un giornale riporta che Filippo è venerato come un dio da 400 tribù del Sud Pacifico. Il popolo Yaohnanen dell’isola Tanna dell’arcipelago Vanuatu del tesoro di Tanna conserva i ritratti frimati del principe e gli invia un tradizionale club di uccisione di maiali, con il quale ha debitamente posato per una fotografia.

Il peggioramento della salute

5 aprile 2008

Filippo, 86 anni, trascorre quasi una settimana all’ospedale Re Edward VII in cura per un’infezione toracica.

29 aprile 2011

Matrimonio del principe William e Kate Middleton.

11 giugno 2011

Il principe Filippo compie 90 anni. La regina conferisce il titolo di Lord Alto Ammiraglio a suo marito per celebrare l’occasione.

23 dicembre 2011

Filippo viene portato in ospedale con dolori al petto. I medici diagnosticano un’arteria ostruita e gli applicano uno stent. Non prende parte alle celebrazioni natalizie a Sandringham.

1 gennaio 2012

Il principe sfida gli ordini dei medici di riposarsi e guida la famiglia reale alla cerimonia religiosa di Capodanno, acclamato dai sostenitori.

4 giugno 2012

Filippo manca a un concerto a Buckingham Palace durante le celebrazioni del Giubileo di diamante della Regina dopo essere stato ricoverato in ospedale per un’infezione alla vescica.

15 agosto 2012

Filippo viene nuovamente portato in ospedale quando l’infezione alla vescica si ripresenta.

Giugno 2013

Filippo si sottopone a un intervento chirurgico esplorativo all’addome.

13 dicembre 2016

Diventa il discendente maschio più longevo della regina Vittoria, superando il conte Carl Johan Bernadotte di Wisborg, che aveva vissuto fino a 95 anni, sei mesi e cinque giorni.

2017

Filippo si ritira dal servizio pubblico ufficiale all’età di 96 anni.

Gennaio 2019

Il 17 gennaio il Duca è coinvolto in un incidente automobilistico vicino alla tenuta di Sandringham nel Norfolk.

La sua macchina si ribalta mentre esce da un vialetto e si scontra con un’altra macchina. In seguito si è scusato con l’autista e dice che non l’ha vista a causa del sole.

Dicembre 2019

Trascorre quattro notti al King Edward Hospital, viene curato per una “condizione preesistente” e successivamente dimesso la vigilia di Natale.

10 giugno 2020

La regina e il duca diffondono una fotografia per celebrare il suo compleanno. È la prima volta che viene visto pubblicamente da quando ha lasciato l’ospedale nel 2019.

Agosto 2020

Filippo appare in un fotomontaggio di veterani che hanno prestato servizio in Estremo Oriente durante la seconda guerra mondiale per il Giorno della Vittoria.

Dicembre 2020

Buckingham Palace annuncia che il Natale non si terrà a Sandringham e la Regina e Filippo rimarranno a Windsor.

Gennaio 2021

Filippo e la regina ricevono entrambi la loro prima dose di vaccino contro il coronavirus nel castello di Windsor, somministrata dal medico della famiglia reale.

Febbraio 2021

Filippo viene ricoverato in ospedale come “misura precauzionale” su consiglio del suo team medico.

Aprile 2021

Il principe Filippo muore nel Castello di Windsor la mattina del 9 aprile.





