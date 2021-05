Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina

Pubblicità

Pubblicità

La morte di Davide Astori non fu solo una tragica fatalità, ma la conseguenza di valutazioni sbagliate. Il tribunale di Firenze ha condannato a 1 anno di reclusione il professor Giorgio Galanti, unico imputato per la morte del capitano della Fiorentina, stroncato da arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 mentre era in ritiro con la squadra in un albergo a Udine.

Processo Astori, il pm chiede 1 anno e 6 mesi per Galanti. La sentenza il 3 maggio 02 Aprile 2021

Il professore, assistito dall’avvocato Sigfrido Fenyes, era accusato di omicidio colposo per non aver valutato in modo corretto alcune anomalie emerse durante la prova da sforzo: anomalie che per il pm Antonino Nastasi avrebbero dovuto imporre accertamenti più approfonditi, tramite holter e risonanza magnetica, ma che secondo la super perizia disposta dal tribunale sarebbero state in ogni caso difficilmente intercettabili.

Morte di Astori, inchiesta su falso certificato: chiesto il processo per i tre indagati di Luca Serranò 11 Marzo 2021

Il gup di Firenze pare non aver aderito in pieno alle conclusioni dei periti, il medico legale Gian Luca Bruno e il cardiologo Fiorenzo Gaita, secondo cui la patologia silenziosa (una cardiomiopatia aritmogena biventricolare) che affliggeva Astori era troppo subdola per essere intercettata, in un uomo peraltro giovane e forte, senza sintomi né familiarità.

Astori, la perizia del tribunale di Firenze: “La morte del calciatore non poteva essere evitata” di Luca Serrano’ 01 Febbraio 2021

L’unica “censura” nella superperizia riguardava proprio il mancato uso dell’holter, previsto nelle linee guida e soprattutto indicato per indagare eventuali aritmie. La Fiorentina, assistita dall’avvocato Nino D’Avirro, non si è costituita parte civile ma è stata presente nel procedimento come persona offesa “per solidarietà nei confronti della famiglia Astori”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest